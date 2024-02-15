Топ-менеджеров украинских предприятий российского олигарха Дерипаски задержали: поставляли в РФ сырье для производства "Искандеров"

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского олигарха Олега Дерипаску и его топ-менеджеров в Украине, причастных к финансированию вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате комплексных мероприятий Дерипаска получил заочное сообщение о подозрении, а два его топ-менеджера задержаны в разных регионах нашего государства.

"Речь идет, в частности, о директоре недродобывающей компании "Глуховский карьер кварцитов" и кураторе этого учреждения от российского олигарха: гражданин Украины, который в 2021 году получил вид на жительство в РФ", - отмечают в СБУ.

По материалам следствия, эти двое фигурантов помогли бизнесмену из РФ присвоить производственные мощности карьера в 2012 году, несмотря на существующий запрет на их продажу.

"С тех пор и до начала полномасштабного вторжения РФ руководство добывающей компании поставляло в Россию оптовые партии горных пород для выплавки стали", - подчеркнули в СБУ.

Полученное из Украины сырье компании российского миллиардера продавали предприятиям военно-промышленного комплекса страны-агрессора для производства баллистических рэкетов, в частности типа "Искандер".

Также импортируемую продукцию оккупанты использовали для серийного изготовления боевых дронов и радиолокационных систем.

Сообщено о подозрении подсанкционному российскому олигарху

На основании собранных доказательств российскому олигарху Олегу Дерипаске заочно сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация присвоения, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (организация финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Подозрения директору украинской компании и его сообщнику

Преступные действия директора украинской компании квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой);

ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 110-2 (пособничество в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Его сообщнику – куратору – сообщено о подозрении за:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Также сообщено о заочном подозрении одному из руководителей "РУСАЛа" и гражданке Кипра, способствовавшей незаконному отчуждению предприятия.

Напомним, что по материалам СБУ в феврале 2023 активы "Глуховского карьера кварцитов" были национализированы в пользу Украины.

Имущество российского олигарха Дерипаски конфисковали

Высший антикоррупционный суд 16 февраля удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства имущества в Украине российского олигарха Олега Дерипаски.

В общей сложности было национализировано 350 объектов собственности, среди которых корпоративные права заводов и карьеров, комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, сотни единиц транспортных средств и специальной техники, а также денежные активы: общая стоимость конфискованных активов составляет более 2 миллиарда гривен.

Служба безопасности Украины, которая предоставляла Минюсту материалы по активам Дерипаски, говорит, что их общая стоимость составляет 10 миллиардов гривен.

Как указывают в Минюсте, Дерипаска – один из самых богатых российских миллиардеров, контролирует и владеет значительными долями групп компаний "Русал", "Базовый элемент" и En+ Group.