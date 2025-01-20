Працівників української компанії викрили на постачанні у РФ мікрочипів для ракет (ФОТО)

Служба безпеки України викрила підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях на тому, що вони під час повномасштабного вторгнення в обхід міжнародних санкцій постачали в Росію електронні компоненти для виробництва ракет та безпілотників. Про це повідомляють сама спецслужба та Офіс генерального прокурора.

Йдеться про компанії, що входять до великої заснованої у РФ міжнародної корпорації, яка виготовляє унікальні мікрочипи та електронні плати, що використовуються у системах навігації та управління балістичних і крилатих ракет типу Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К".

Зазначається, що частина цих плат використовується також для систем наведення дронів-камікадзе, реактивних установок залпового вогню "Торнадо-Г" та бортової навігації ударно-розвідувального вертольота Ка-52.

За даними слідства, фігуранти розробили план системного постачання компонентів до РФ, в рамках реалізації якого, підмінюючи кінцевого споживача продукції, скуповували продукцію в Україні та інших країнах і відправляли до підконтрольної компанії на Близькому Сході, яка знаходиться під міжнародними санкціями, а звідти - російській компанії, яка також знаходяться під західними санкціями.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора

Серед кінцевих споживачів товару виявилися стратегічні державні російські підприємства та підприємства, які працюють у структурі військово-промислового комплексу країни-агресора, зокрема "СпецТехМаш".

Задокументовано, що тільки протягом літа 2022 року учасники схеми переправили до Росії понад 1,5 тисячі лише найменувань мікроелектроніки на загальну суму понад 600 тисяч доларів.

В СБУ додають, що використання росіянами українських мікрочипів та електроплат було підтверджено й висновками експертиз на підставі вивчення уламків російських ракет та дронів. Крім того, вказано, що під час обшуків у посадовців компанії виявлено й речові докази роботи в інтересах Кремля.

Загалом підозрюваними наразі є троє співробітників та засновник приватного товариства. Одного з фігурантів затримано, у нього також виявлено російський паспорт. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру і обрання запобіжного заходу. Іншим працівникам компанії, які переховуються за кордоном, повідомлено про підозру заочно.

Їм інкримінують частину 3 статті 28, частину 1 статті 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою). Фігурантам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.