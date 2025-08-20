В Україну поставляли російські ліки із кролячого посліду та отрути змій під час війни (ФОТО)

Правоохоронці припинили діяльність налагодженої оборудки з поставки російських гомеопатичних препаратів на територію України для продажу та отримання прибутків, які надалі передавалися представникам Росії.



Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Продали медпрепаратів російського походження на понад 270 млн грн

За даними слідства, незаконну схему організував член російської академії медичних наук і власник великого фармацевтичного холдингу РФ. Через підконтрольних осіб на початку 2000-х років він створив дочірнє підприємство в Україні з майже аналогічною назвою.

Після 2014 року холдинг відкрив виробництво на території суміжної із Росією європейської держави для обходу санкцій та прикриття поставок.

"Фактично там лише змінювали пакування російських ліків — маскували їх під продукцію європейського походження. Надалі імпорт товару поставили «на потік»", - зауважують в прокуратурі.

Також до цієї оборудки власник російського холдингу залучив засновника та директора українського підприємства, відповідальну особу з контролю якості, менеджера із реєстрації лікарських засобів і фармаконагляду, а також головного бухгалтера цього підприємства.

Повідомляється, що від початку повномасштабного вторгнення фармкомпанія, офіційний представник російського холдингу в Україні, не припинила свою роботу, натомість посилило заходи з маскування діяльності і продовжило підтримувати економіку РФ.

Відтоді було реалізовано медпрепаратів російського походження на понад 270 млн грн. Частина коштів виводилася на рахунки підприємств кінцевого бенефіціара — громадянина РФ.

"Низку препаратів виготовляли із кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл. Їхні лікувальні властивості не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а вживання могло становити загрозу для здоров’я", - підкреслюють в прокуратурі.

Там додають, що на підставі зібраних доказів організатору та усім учасникам оборудки повідомлено про підозру в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Що знайшли під час обшуків

Під час обшуків у офісах, транспорті і за місцями проживання фігурантів справи вилучено понад 40 ящиків документації на препарати, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з перепискою між керівництвом української компанії та російського холдингу, де обговорювались розподіл прибутку, виведення коштів, узгодження цін, реклама, уникнення санкцій та приховування країни походження продукції.

У межах слідства в середмісті Києва арештовано будинок площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад гомеопатії.

Також перед МОЗ України ініційовано питання про скасування реєстраційних посвідчень і державної реєстрації на 11 лікарських засобів, власником яких є українське підприємство.

Раніше правоохоронці викрили підприємства у Харківській, Чернівецькій та Одеській областях на тому, що вони під час повномасштабного вторгнення в обхід міжнародних санкцій постачали в Росію електронні компоненти для виробництва ракет та безпілотників.