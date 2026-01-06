В Украину прибыл трансформатор из немецкой ТЭЦ (ФОТО)

В Украину был доставлен трансформатор из теплоэлектростанции немецкого города Карлсруэ для стабилизации электроснабжения на фоне российских атак на энергосистему.

Как пишет Delo.ua, это сообщило посольство Германии в Украине.

Отмечается, что трансформатор передала теплоэлектростанция Райнгафен-Карлсруэ, а в Украину был доставлен благодаря поддержке немецкого общества международного сотрудничества GIZ Ukraine.

Фото: Посольство Германии

"Трансформатор от электростанции города Карлсруэ уже в Украине. Он поможет стабилизировать электроснабжение на фоне продолжающихся атак России на украинскую энергосистему", – подчеркнули в посольстве.

В конце прошлого года Федеральное министерство иностранных дел Германии перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины рекордный разовый взнос в 160,11 млн. евро.

Ранее Европейская комиссия завершила одну из крупнейших на сегодняшний день скоординированных логистических операций, передав Украине полный комплект оборудования для теплоэлектростанции, хранившегося в Литве.