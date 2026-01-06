Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,42

+0,13

EUR

49,51

--0,07

Наличный курс:

USD

42,55

42,40

EUR

50,00

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украину прибыл трансформатор из немецкой ТЭЦ (ФОТО)

В Украину доставили трансформатор по немецкой ТЭС
В Украину был доставлен трансформатор из немецкой ТЭС. Фото: Посольство Германии

В Украину был доставлен трансформатор из теплоэлектростанции немецкого города Карлсруэ для стабилизации электроснабжения на фоне российских атак на энергосистему.

Как пишет Delo.ua, это сообщило посольство Германии в Украине.

Отмечается, что трансформатор передала теплоэлектростанция Райнгафен-Карлсруэ, а в Украину был доставлен благодаря поддержке немецкого общества международного сотрудничества GIZ Ukraine.

Фото 2 — В Украину прибыл трансформатор из немецкой ТЭЦ (ФОТО)
Фото: Посольство Германии

"Трансформатор от электростанции города Карлсруэ уже в Украине. Он поможет стабилизировать электроснабжение на фоне продолжающихся атак России на украинскую энергосистему", – подчеркнули в посольстве.

В конце прошлого года Федеральное министерство иностранных дел Германии перечислило в Фонд поддержки энергетики Украины рекордный разовый взнос в 160,11 млн. евро.

Ранее Европейская комиссия завершила одну из крупнейших на сегодняшний день скоординированных логистических операций, передав Украине полный комплект оборудования для теплоэлектростанции, хранившегося в Литве.

Автор:
Светлана Манько