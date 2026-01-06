Запланована подія 2

В Україну прибув трансформатор з німецької ТЕЦ (ФОТО)

Фото: Посольство Німеччини

В Україну доставили трансформатор з теплоелектростанції німецького міста Карлсруе для стабілізації електропостачання на тлі російських атак на енергосистему.

Як пише Delo.ua, це повідомило посольство Німеччини в Україні.

Зазначається, що трансформатор передала теплоелектростанція Райнгафен-Карлсруе, а в Україну його доставили завдяки підтримці німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Ukraine.

Фото: Посольство Німеччини

"Трансформатор від електростанції міста Карлсруе вже в Україні. Він допоможе стабілізувати електропостачання на тлі триваючих атак Росії на українську енергосистему", - підкреслили в посольстві.

Наприкінці минулого року Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини перерахувало до Фонду підтримки енергетики України рекордний разовий внесок у 160,11 млн євро.

Раніше Європейська комісія завершила одну з найбільших на сьогодні скоординованих логістичних операцій, передавши Україні повний комплект обладнання для теплоелектростанції, що зберігалося в Литві.

Автор:
Світлана Манько