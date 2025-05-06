В Украину вернулись 205 пленных военных (ФОТО)

Во вторник, 6 мая, Украина и Россия при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов провели обмен пленными. На Родину вернулись 205 украинских защитников.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня Украина вернула 205 воинов. Молодые ребята и взрослые мужчины из почти всех видов и родов войск. Защитники Мариуполя и защитники всей линии фронта. Они были разбросаны по многим российским регионам, заключенные тюремной системой с единственной задачей: издевательство", - отметил президент.

Он поблагодарил всех, кто работал над этим обменом. По словам президента, обмен состоялся при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

"Каждый день мы боремся за наших людей. Обязательно сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждую", — пообещал Зеленский.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что среди освобожденных воинов — представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

На Родину возвращаются 3 украинских офицера и 202 солдата и сержанта.

"Освобожденные Защитники обороняли Украину в Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковщине, в Херсонской, Сумской и Киевской областях, а также Защитники из гарнизона Мариуполя", — говорится в сообщении.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что среди освобожденных из плена — раненые и тяжелобольные воины. Многих из них Россия удерживала с самого начала полномасштабного вторжения.

"Сегодня на месте проведения обмена находились работники Офиса Омбудсмана с целью контроля соблюдения прав человека в соответствии с нормами МГП. Они также зафиксировали, в каком эмоциональном и физическом состоянии уволенные возвращаются в Украину", — отметил Лубинец.

Нынешний обмен 5-й в этом году и 64-й с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, 19 апреля состоялся 63-й обмен пленными, во время которого удалось вернуть домой из российского плена 277 воинов.