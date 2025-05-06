В Україну повернулися 205 полонених військових (ФОТО)

У вівторок, 6 травня, Україна та Росія за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів провели обмін полонених. На Батьківщину повернулись 205 українських захисників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності.Ми повернули їх", - наголосив Зеленський.

Він подякував всім, хто працював над цим обміном. За словами президента,обмін відбувся за посередництва Обʼєднаних Арабських Еміратів.

"Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну", - пообіцяв Зеленський.

В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед звільнених воїнів - представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

На Батьківщину повертаються 3 українських офіцери та 202 солдати і сержанти.

"Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець додав, що серед звільнених із полону — поранені та тяжкохворі воїни. Багатьох із них Росія утримувала від початку повномасштабної вторгнення.

"Сьогодні на місці проведення обміну перебували працівники Офісу Омбудсмана з метою контролю дотримання прав людини відповідно до норм МГП. Вони також зафіксували, в якому емоційному та фізичному стані звільнені повертаються в Україну", - зазначив Лубінець.

Нинішній обмін є 5-им у цьому році та 64-им від початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 19 квітня відбувся 63-й обмін полоненими, під час якого вдалося повернути додому з російського полону 277 воїнів.