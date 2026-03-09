В Великобритании газа в хранилищах осталось менее чем на двое суток: детали

В Великобритании газа осталось лишь на полтора дня после блокировки Ормузского пролива для танкеров с LNG (сжиженным природным газом) и остановки производства в Катаре.

Как сообщает Delo.ua , об этом пишет Daily Mail со ссылкой на свежие данные National Gas.

Запасы газа в Великобритании уменьшились с 18 000 кВт·ч в 2025 году до 6 700 кВт·ч, что хватит всего на менее чем 2 суток.

Трейдеры спекулируют, устанавливая премиальную цену на газ. Таким образом, Великобритания вынуждена платить самую высокую оптовую цену за газ в Европе.

Эксперты говорят, что из-за низких запасов газа в хранилищах Великобритания вынуждена больше полагаться на импорт. Если температура снизится, стране придется активнее конкурировать за газ, что может подтолкнуть цены вверх.

Представитель департамента энергетической безопасности страны, которого цитирует издание, возразил, что Великобритания имеет доступ к поставкам газа только в течение 2 дней. В ведомстве заявили, что газ и дальше будет оставаться важной частью энергосистемы, а правительство вместе с промышленностью работает над укреплением энергетической безопасности и уменьшением зависимости от импорта.

Судоходство через Ормузский пролив почти полностью остановилось, а десятки танкеров с нефтью и газом остаются в Персидском заливе из-за риска атак.

Война в Иране

Утром 28 февраля США и Израиль начали атаку на Иран. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель Вашингтона – "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима". Он заявил, что США "уничтожат их ракеты и уравняют с землей их ракетную промышленность".

Напомним, 2 марта Катар прекратил производство сжиженного природного газа, а Саудовская Аравия закрыла свой крупнейший отечественный нефтеперерабатывающий завод после удара дрона, поскольку ответные удары Израиля и США, а также ответные меры Ирана привели к закрытию нефтегазовых объектов по всему Ближнему Востоку.