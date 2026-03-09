У Великій Британії газу в сховищах залишилося менш ніж на дві доби: деталі

У Великій Британії газу залишилося лише на півтори доби після блокування Ормузької протоки для танкерів з LNG (зрідженим природним газом) і зупинки виробництва в Катарі.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Daily Mail з посиланням на свіжі дані National Gas.

Запаси газу у Великій Британії зменшилися з 18 000 кВт⋅год у 2025 році до 6 700 кВт⋅год, що вистачить лише на менш ніж 2 доби.

Трейдери спекулюють, встановлюючи преміальну ціну на газ. Таким чином Велика Британія змушена платити найвищу оптову ціну за газ у Європі.

Експерти кажуть, що через низькі запаси газу в сховищах Велика Британія змушена більше покладатися на імпорт. Якщо ж температура знизиться, країні доведеться активніше конкурувати за газ, що може підштовхнути ціни вгору.

Речник департаменту енергетичної безпеки країни, якого цитує видання, заперечив, що Велика Британія має доступ до постачання газу лише протягом 2 днів. У відомстві заявили, що газ і надалі залишатиметься важливою частиною енергосистеми, а уряд разом із промисловістю працює над зміцненням енергетичної безпеки та зменшенням залежності від імпорту.

Судноплавство через Ормузьку протоку майже повністю зупинилося, а десятки танкерів із нафтою та газом залишаються в Перській затоці через ризик атак.

Війна в Ірані

Уранці 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаку на Іран.Президент США Дональд Трамп заявив, що мета Вашингтону — "захистити американський народ, усунувши безпосередню загрозу з боку іранського режиму". Він заявив, що США "знищать їхні ракети й зрівняють із землею їхню ракетну промисловість".

Нагадаємо, 2 березня Катар припинив виробництво зрідженого природного газу, а Саудівська Аравія закрила свій найбільший вітчизняний нафтопереробний завод після удару дрона, оскільки удари Ізраїлю та США, а також заходи у відповідь Ірану призвели до закриття нафтогазових об'єктів по всьому Близькому Сходу.