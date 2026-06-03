В Виннице построили первый апарт-отель: подробности нового проекта

Инвестиционно-девелоперская компания ARHA Group завершила строительство первого апарт-отеля в Виннице – WOL Home Hotel. Управлением нового объекта коммерческой недвижимости будет заниматься сеть Ribas Hotels Group.

Как пишет Delo.ua, об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе гостиничного оператора.

Формат нового комплекса

Пятиэтажный гостиничный комплекс построен по совместному проекту девелопера и дизайн-бюро TEMO. Всего в WOL Home Hotel предусмотрено 78 апартаментов различной планировки и метража.

Пространство гостиницы организовано по современным стандартам коммерческой недвижимости:

Первый этаж полностью отведен под ритейл и сферу услуг: откроются кафе, ресторан, торговые точки, салон красоты и другие заведения инфраструктуры.

Со второго по четвертый этажи , а также на части пятого этажа разместились жилые апартаменты для гостей.

Остальная площадь пятого этажа выделена под внутренние сервисы для резидентов: зону рецепции, зал для завтраков, современный коворкинг, специализированную зум-комнату, локацию для переговоров и фитнес-зал.

В Ribas Hotels Group констатируют, что открытие апарт отеля WOL в Винне является частью тренда изменения фокуса инвестиционной активности, когда в традиционные Карпаты добавляются города центральной Украины.

Об ARHA Group

Инвестиционно-девелоперская компания ARHA Group, созданная Игорем Ильчишеном, имеет в своем портфеле более 15 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.

Среди ключевых проектов девелопера – курортный комплекс AMA Family Resort на территории Буковеля, коттеджный городок PÓTAY в Карпатах, а также клубный городок KORENI и новый апарт-отель WOL, расположенные в Винницкой области.

Масштабы Ribas Hotels Group

Ribas Hotels Group – международная управляющая компания полного цикла и экосистема гостиничного бизнеса, объединяющая весь процесс от выбора участка, проектирования и строительства до управления, франчайзинга и инвестирования. В портфеле компании – 56 проектов на этапе запуска, проектирования или управления, в том числе семь на Бали, а также в Польше и Турции.

Компания развивает городские и курортные отели 3, 4 и 5-звездочной категории под брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel и Mandra Moments. Общий номерной фонд оператора составляет более 1 тыс. номеров, 300 тыс. гостей в базе и более 1,3 тыс. инвесторов в проектах.

Напомним, в Карпатах возле Буковеля планируют построить курортный поселок премиум-класса на высоте 895 м. Ориентировочный объем инвестиций составляет около 200 млн евро.