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У Вінниці побудували перший апарт-готель: подробиці нового проєкту

WOL Home Hotel
У Вінниці завершили будівництво апарт-готелю WOL Home Hotel/ЛУН

Інвестиційно-девелоперська компанія ARHA Group завершила будівництво свого першого апарт-готелю у Вінниці — WOL Home Hotel. Управлінням новим об’єктом комерційної нерухомості займатиметься мережа Ribas Hotels Group. 

Як пише Delo.ua, про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі готельного оператора.

Формат нового комплексу

П’ятиповерховий готельний комплекс зведений за спільним проєктом девелопера та дизайн-бюро TEMO. Загалом у WOL Home Hotel передбачено 78 апартаментів різного планування та метражу.

Простір готелю організовано за сучасними стандартами комерційної нерухомості:

  • Перший поверх повністю відведено під ритейл та сферу послуг: тут відкриються кафе, ресторан, торговельні точки, салон краси та інші заклади інфраструктури.
  • З другого по четвертий поверхи, а також на частині п’ятого поверху розмістилися житлові апартаменти для гостей.
  • Решту площі п’ятого поверху виділено під внутрішні сервіси для резидентів: зону рецепції, залу для сніданків, сучасний коворкінг, спеціалізовану зум-кімнату, локацію для переговорів та фітнес-зал.

В Ribas Hotels Group констатують, що відкриття апарт готелю WOL у Віннє частиною тренду зміни фокусу інвестиційної активності, коли до традиційних Карпат додаються міста центральної України.

Фото 2 — У Вінниці побудували перший апарт-готель: подробиці нового проєкту
Фото 3 — У Вінниці побудували перший апарт-готель: подробиці нового проєкту

Про ARHA Group

Інвестиційно-девелоперська компанія ARHA Group, створена Ігорем Ільчишеном, має у своєму портфелі понад 15 тисяч квадратних метрів житлової та комерційної нерухомості.

Серед ключових проєктів девелопера — курортний комплекс AMA Family Resort на території Буковелю, котеджне містечко PÓTAY в Карпатах, а також клубне містечко KORENI та новий апарт-готель WOL, розташовані на Вінниччині.

Масштаби Ribas Hotels Group

Ribas Hotels Group – міжнародна керівна компанія повного циклу та екосистема готельного бізнесу, яка об’єднує весь процес від вибору ділянки, проєктування та будівництва до управління, франчайзингу й інвестування. У портфелі компанії – 56 проєктів на етапі запуску, проєктування або управління, зокрема сім на Балі, а також у Польщі та Туреччині.

Компанія розвиває міські та курортні готелі 3, 4 та 5-зіркової категорії під брендами Ribas Hotels, Ribas Rooms, WOL home + hotel та Mandra Moments. Загальний номерний фонд оператора становить понад 1 тис. номерів, 300 тис. гостей у базі та понад 1,3 тис. інвесторів у проєктах.

Нагадаємо, у Карпатах біля Буковелю планують звести курортне селище преміум-класу на висоті 895 м. Орієнтовний обсяг інвестицій складає близько 200 млн євро.

Автор:
Тетяна Бесараб
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