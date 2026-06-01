Дніпровський девелопер будує готель біля Буковелю з інвестиціями $25 млн

У селі Яблуниця біля Буковелю зводять новий готельний комплекс, що має намір втілити концепцію так званої “економіки вражень”. Його будує дніпровський девелопер Greenwood Development. Першу чергу планують ввести в експлуатацію наприкінці 2026 року.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів CEO та керуючий партнер Greenwood Development Віталій Мажара.

Запит на враження

За задумом компанії, це буде не класичний курортний об’єкт, а так званий “готель вражень”, де ключовим продуктом стане емоційний досвід гостей.

Для розробки концепції девелопер залучив маркетингову агенцію. У комплексі планують створити “меню вражень”, яке дозволить гостям самостійно обирати сценарії відпочинку – від романтичних подорожей і сімейних програм до корпоративних форматів та усамітненого відпочинку.

“Люди готові платити більше за досвід – за емоції та враження, що залишаються з ними. Це те, що формує спогади і змушує повертатися”, – наголосив Віталій Мажара.

За його словами, сьогодні конкуренція на ринку туристичної нерухомості дедалі більше переходить від фізичних характеристик об'єктів до їхньої концепції.

“На ринку не можна бути як усі. Ми переконані: будувати потрібно не метри, а сенси”, – підкреслив керуючий партнер Greenwood Development.

На думку девелопера, саме емоційний досвід сьогодні формує економіку сучасного туризму. Люди готові платити більше не лише за сервіс, а й за атмосферу, історії та спогади, які залишаються після подорожі. Саме це дозволяє збільшувати середній чек та стимулює повторні візити гостей.

Для реалізації концепції “готелю вражень” створять усю необхідну інфраструктуру: тематичні кімнати, сценарні простори, фотолокації та майданчики для проведення подій.

Орієнтація на цілорічний туризм

Комплекс будуватиметься в Яблуниці поруч із лісом, із видом на Чорногірський хребет та власним озером. Віталій Мажара говорить, що комплекс орієнтований не на любителів гірськолижного спорту, а радше тих клієнтів, які приїхали за тишею та відновленням.

“Люди хочуть не просто відпочити чи змінити картинку. Вони хочуть відновити нерви, заспокоїтись. Це своєрідна терапія”, – зазначив девелопер.

Середній чек проживання у комплексі прогнозують на рівні $100-120 за ніч залежно від сезону.

Девелопер планує реалізувати два проєкти: котеджі/вілли та апарт отель.

“Котеджі та вілли вже будуються – всього буде 28 котеджів, 4 черги. До кінця 2026 року плануємо запустити першу чергу. А будівництво апарт отелю почнеться червні цього року”, – говорить Віталій Мажара.

Компанія розраховує на операційну дохідність для інвесторів на рівні 7–10% річних, а термін окупності проєкту оцінює у 8–10 років. Також девелопер очікує зростання вартості активу приблизно на 30% за період будівництва.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт оцінюють приблизно у $25 млн.

Від Дніпра до Карпат

Greenwood Development працює на ринку з 2006 року. До повномасштабного вторгнення компанія спеціалізувалася на житловій нерухомості у Дніпрі та продавала в середньому понад сотню квартир щороку. На початку 2022 року девелопер готував запуск масштабного проєкту на 660 квартир, однак війна змусила переглянути стратегію і почати шукати нові напрямки для розвитку.

Нагадаємо, у Карпатах біля Буковелю планують звести курортне селище преміум-класу на висоті 895 м. Орієнтовний обсяг інвестицій складає близько 200 млн євро.