У Львові зарплати в готелях зросли на 41% у 2025 році

У Львові за підсумками 2025 року середня заробітна плата у готельній сфері зросла на 41%. Також зросла сума податків на доходи фізичних осіб до міського бюджету.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на директорку департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інна Свистун, яка презентувала результати порівняльного аналізу діяльності готелів за 2025 рік під час засідання виконавчого комітету 7 квітня.

Аналіз у міській раді проводять уже третій рік поспіль – це дозволяє відстежувати зміни в оплаті праці та підвищувати прозорість у готельному секторі.

За інформацією міськради, надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) від готелів зросли з 25 млн грн у 2024 році до 32,1 млн грн у 2025-му, що на 28% більше. Така динаміка свідчить про поступову детінізацію ринку праці та більш відкриту систему виплати заробітних плат.

Темпи росту зарплат грудень/лютий 2025. Фото: Львіська міська рада.

Водночас кількість працівників у готелях дещо скоротилася – з 1224 до 1168 осіб. Попри це, рівень оплати праці помітно зріс: середня заробітна плата піднялася з 12 805 грн у лютому до 18 101 грн у грудні 2025 року, що становить приріст на 41%.

Загалом у готельному секторі Львова рівень фактичних зарплат варіюється від 9 210 грн до 47 827 грн залежно від конкретного закладу.

У 2025 році найвищий рівень середніх зарплат зафіксували у низці львівських готелів. Зокрема, у Leopolis Hotel середня зарплата сягнула 47 827 грн (проти 36 402 грн у лютому). У Premier Hotel Dnister цей показник становив 33 401 грн (21 960 грн у лютому), а в Ibis / Ibis Styles – 32 351 грн (24 833 грн відповідно).

Водночас у Bankhotel середня заробітна плата зросла до 25 573 грн у грудні порівняно з 19 232 грн на початку року.

Найбільше зарплати у 2025 році зросли в таких готелях:

City Inn Smart Hotel – 16 992 грн (у лютому – 6 559 грн, +159%)

Swiss Hotel – 17 469 грн (у лютому – 8 967 грн, +95%)

Grand Hotel Lviv – 16 092 грн (у лютому – 8 558 грн, +88%)

Emily Resort – 19 015 грн (у лютому – 10 147 грн, +87%)

Eurohotel – 17 841 грн (у лютому – 9 737 грн, +83%)

Taurus Hotel & Spa / Taurus City Hotel – 16 413 грн (у лютому – 9 048 грн, +81%)

Sonata – 17 513 грн (у лютому – 9 745 грн, +80%)

Підвищення на значні цифри також зафіксовано у:

PANORAMA Lviv Hotel – 16 001 грн (у лютому – 9 111 грн, +76%)

!FEST hotel – 17 655 грн (у лютому – 10 883 грн, +62%)

Ribas Rooms Ferenc Lviv – 9 963 грн (у лютому – 6 352 грн, +57%)

Citadel Inn – 17 520 грн (у лютому – 11 181 грн, +57%)

Hotel Atlas Deluxe – 18 148 грн (у лютому – 11 605 грн, +56%)

Натомість у деяких готелях платити стали менше. Так, у Best Western Plus Market Square оплата праці скоротилася на 15%, а в Nobilis Hotel – на 4%.

Водночас наприкінці 2025 року всі проаналізовані готелі вже виплачують працівникам зарплату вище мінімальної. На початку року було п’ять закладів, де рівень оплати залишався на межі або нижче встановленого мінімуму.

Серед соціально відповідального бізнесу, який демонструє стабільно високі зарплати та значні податкові відрахування, у міськраді відзначають Premier Hotel Dnister, Leopolis Hotel, Ibis / Ibis Styles та Optima Hotels. Саме ці готелі формують вагому частку надходжень до міського бюджету та задають стандарти прозорого ведення бізнесу у галузі.

Директорка департаменту економічного розвитку Львівської міської ради Інна Свистун зазначає, що готельний сектор міста демонструє стійке зростання:

“Ми бачимо поступовий вихід ринку з тіні – збільшуються офіційні зарплати та податкові надходження. Це важливі показники, які зміцнюють економіку та сприяють розвитку міста”, – говорить вона.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко наголосив, що бюджетні надходження мають критичне значення для функціонування міста. За його словами, саме за рахунок цих коштів Львів продовжує підтримувати військові підрозділи – йдеться приблизно про 1 мільярд гривень допомоги бригадам. Окрім цього, місто готується до наступного опалювального сезону, розробляючи плани стійкості для кожного району, що також потребує значних ресурсів.

Він наголосив, що стабільні надходження до бюджету дозволяють реалізовувати ці завдання, і подякував бізнесу, зокрема підприємствам-лідерам, які забезпечують такі результати.

Окремо у Львові відзначають і соціальну відповідальність готельного бізнесу. Після нещодавнього обстрілу будинку на вулиці Соборній низка готелів безкоштовно розмістила постраждалі сім’ї. Зокрема, допомогу надали Medieval Hotel Lviv, Tulip Residences Lviv, готель “Турист”, Premier Hotel Dnister та Danylo Inn Hotel, які прихистили шість родин.

У міській раді підсумовують, що очевидне покращення ситуації на ринку праці у сфері гостинності. Зростання конкуренції за працівників напряму впливає на підвищення рівня їхньої зарплати.

