Во Львове зарплаты в отелях выросли на 41% в 2025 году

Во Львове по итогам 2025 средняя заработная плата в гостиничной сфере выросла на 41%. Также возросла сумма налогов на доходы физических лиц в городской бюджет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на директора департамента экономического развития Львовского городского совета Инна Свистун, которая представила результаты сравнительного анализа деятельности гостиниц за 2025 год во время заседания исполнительного комитета 7 апреля.

Анализ в городском совете проводят уже третий год – это позволяет отслеживать изменения в оплате труда и повышать прозрачность в гостиничном секторе.

По информации горсовета, поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от гостиниц выросли с 25 млн грн в 2024 году до 32,1 млн грн в 2025-м, что на 28% больше. Такая динамика свидетельствует о постепенной детенизации рынка труда и более открытой системе выплаты заработных плат.

Темпы роста зарплат декабрь/февраль 2025 года. Фото: Львовский городской совет.

В то же время количество работников в гостиницах несколько сократилось – с 1224 до 1168 человек. Тем не менее, уровень оплаты труда заметно вырос: средняя заработная плата поднялась с 12 805 грн в феврале до 18 101 грн в декабре 2025 года, что составляет прирост на 41%.

В целом в гостиничном секторе Львова уровень фактических зарплат варьируется от 9210 грн до 47827 грн в зависимости от конкретного заведения.

В 2025 году самый высокий уровень средних зарплат зафиксировали в ряде львовских гостиниц. В частности, у Leopolis Hotel средняя зарплата составила 47 827 грн (против 36 402 грн в феврале). У Premier Hotel Dnister этот показатель составлял 33 401 грн (21 960 грн в феврале), а в Ibis/Ibis Styles – 32 351 грн (24 833 грн соответственно).

В то же время, в Bankhotel средняя заработная плата выросла до 25 573 грн в декабре по сравнению с 19 232 грн в начале года.

Ззарплаты существенно выросли в 2025 году в таких отелях:

City Inn Smart Hotel – 16 992 грн (в феврале – 6 559 грн, +159%)

Swiss Hotel – 17 469 грн (в феврале – 8 967 грн, +95%)

Grand Hotel Lviv – 16 092 грн (в феврале – 8 558 грн, +88%)

Emily Resort – 19 015 грн (в феврале – 10 147 грн, +87%)

Eurohotel – 17 841 грн (в феврале – 9 737 грн, +83%)

Taurus Hotel & Spa/Taurus City Hotel – 16413 грн (в феврале – 9048 грн, +81%)

Sonata – 17 513 грн (в феврале – 9 745 грн, +80%)

Повышение на значительные цифры также отмечено в:

PANORAMA Lviv Hotel – 16 001 грн (в феврале – 9 111 грн, +76%)

!FEST hotel – 17 655 грн (в феврале – 10 883 грн, +62%)

Ribas Rooms Ferenc Lviv – 9963 грн (в феврале – 6352 грн, +57%)

Citadel Inn – 17 520 грн (в феврале – 11 181 грн, +57%)

Hotel Atlas Deluxe – 18 148 грн (в феврале – 11 605 грн, +56%)

В некоторых отелях платить стали меньше. Так, у Best Western Plus Market Square оплата труда сократилась на 15%, а у Nobilis Hotel – на 4%.

В то же время, в конце 2025 года все проанализированные гостиницы уже выплачивают работникам зарплату выше минимальной. В начале года было пять заведений, где уровень оплаты оставался на границе или ниже установленного минимума.

Среди социально ответственного бизнеса, демонстрирующего стабильно высокие зарплаты и значительные налоговые вычеты, в горсовете отмечают Premier Hotel Dnister, Leopolis Hotel, Ibis/Ibis Styles и Optima Hotels. Именно эти гостиницы формируют весомую часть поступлений в городской бюджет и задают стандарты прозрачного ведения бизнеса в отрасли.

Директор департамента экономического развития Львовского городского совета Инна Свистун отмечает, что гостиничный сектор города демонстрирует устойчивый рост:

"Мы видим постепенный выход рынка из тени – увеличиваются официальные зарплаты и налоговые поступления. Это важные показатели, укрепляющие экономику и способствующие развитию города", – говорит она.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко подчеркнул, что бюджетные поступления имеют критическое значение для функционирования города. По его словам, именно за счет этих средств Львов продолжает поддерживать военные подразделения – речь идет примерно о 1 миллиарде гривен помощи бригадам. Кроме того, город готовится к следующему отопительному сезону, разрабатывая планы устойчивости для каждого района, что также требует значительных ресурсов.

Он подчеркнул, что стабильные поступления в бюджет позволяют реализовывать эти задачи, и поблагодарил бизнес, в частности предприятия-лидеры, которые обеспечивают такие результаты.

Отдельно во Львове отмечают и социальную ответственность гостиничного бизнеса. После недавнего обстрела дома на улице Соборной ряд отелей бесплатно разместили пострадавшие семьи. В частности, помощь оказали Medieval Hotel Lviv, Tulip Residences Lviv, гостиница "Турист", Premier Hotel Dnister и Danylo Inn Hotel, приютившие шесть семей.

В городском совете подытоживают, что очевидно улучшение ситуации на рынке труда в сфере гостеприимства. Рост конкуренции за работников напрямую влияет на повышение уровня их заработной платы.

