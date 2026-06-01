Днепровский девелопер строит отель возле Буковеля с инвестициями в $25 млн

В селе Яблуница возле Буковеля возводят новый гостиничный комплекс, который намерен воплотить в жизнь концепцию так называемой "экономики впечатлений". Его строит днепровский девелопер Greenwood Development. В первую очередь планируют ввести в эксплуатацию в конце 2026 года.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO и управляющий партнер Greenwood Development Виталий Мажара.

Запрос на впечатление

По замыслу компании, это будет не классический курортный объект, а так называемый отель впечатлений, где ключевым продуктом станет эмоциональный опыт гостей.

Для разработки концепции девелопер привлек маркетинговое агентство. В комплексе планируют создать "меню впечатлений", которое позволит гостям самостоятельно выбирать сценарии отдыха – от романтических путешествий и семейных программ до корпоративных форматов и уединенного отдыха.

"Люди готовы платить больше за опыт - за остающиеся с ними эмоции и впечатления. Это то, что формирует воспоминания и заставляет возвращаться", - подчеркнул Виталий Мажара.

По его словам, сегодня конкуренция на рынке туристической недвижимости все больше переходит от физических характеристик объектов к их концепции.

"На рынке нельзя быть как все. Мы убеждены: строить нужно не метры, а смыслы", – подчеркнул управляющий партнер Greenwood Development.

По мнению девелопера, именно эмоциональный опыт сегодня формирует экономику современного туризма. Люди готовы платить больше не только за сервис, но и за атмосферу, истории и воспоминания, остающиеся после поездки. Это позволяет увеличивать средний чек и стимулирует повторные визиты гостей.

Для реализации концепции отеля впечатлений создадут всю необходимую инфраструктуру: тематические комнаты, сценарные пространства, фотолокации и площадки для проведения событий.

Ориентация на круглогодичный туризм

Комплекс будет строиться в Яблунице рядом с лесом, с видом на Черногорский хребет и собственным озером. Виталий Мажара говорит, что комплекс ориентирован не на любителей горнолыжного спорта, а скорее на тех клиентов, которые приехали за тишиной и восстановлением.

"Люди хотят не просто отдохнуть или изменить картинку. Они хотят восстановить нервы, успокоиться. Это своеобразная терапия", – отметил девелопер.

Средний чек проживания в комплексе прогнозируется на уровне $100-120 за ночь в зависимости от сезона.

Девелопер планирует реализовать два проекта: коттеджи/виллы и апарт-отель.

"Коттеджи и виллы уже строятся - всего будет 28 коттеджей, 4 очереди. К концу 2026 года планируем запустить первую очередь. А строительство апарт отеля начнется в июне этого года", - говорит Виталий Мажара.

Компания рассчитывает на операционную доходность для инвесторов на уровне 7–10% годовых, а срок окупаемости проекта оценивается в 8–10 лет. Также девелопер ожидает роста стоимости актива примерно на 30% за период строительства.

Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в $25 млн.

От Днепра до Карпат

Greenwood Development работает на рынке с 2006 года. До полномасштабного вторжения компания специализировалась на жилой недвижимости в Днепре и продавала в среднем более ста квартир ежегодно. В начале 2022 г. девелопер готовил запуск масштабного проекта на 660 квартир, однако война заставила пересмотреть стратегию и начать искать новые направления для развития.

