В Винницкой области продают гранитный карьер с собственной железнодорожной рампой за $3,5 млн (ФОТО)

В Винницкой области выставили на продажу гранитный карьер стоимостью $3500000. Предприятие расположено в селе Жежелев Хмельницкого района. Имеет площадь месторождения 54,9 га, действующие лицензии до 2036 года и позволяет одновременно добывать блочный камень и щебень. На территории расположен собственный узел железнодорожной погрузки вагонов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Запасы сырья

Балансовые запасы сырья на 2024 год составляют 15,76 млн. кубических метров. Из них под блоки категорий А+Б выделено 3,176 млн кубических метров, а под щебень категорий А+Б+С1 – 12,59 млн кубических метров. По категории С1 условно балансовые запасы составляют еще 2,69 млн. кубических метров на блочном участке и 1,07 млн. кубических метров на участке щебня. С 1975 года начальные запасы месторождения отработаны всего на 24%, также есть возможность прироста запасов по подошве карьера.

Характеристики продукции

Карьер выпускает щебень фракций от 0-5 до 40-70, а также смеси С-11, С-7 и С-5. Материал имеет марку на сжатие М1200, плотность 2,7 тонны на кубический метр, первый класс радиоактивности, марку истирания Ст1 и марку сопротивления удару У-75. Средняя лещадность составляет 15%. На предприятии действует оборудованная лаборатория.

Жежелевский гранит имеет темно-серый цвет с вкраплениями гранатового цвета и среднюю зернистость. Его марка на сжатие составляет М1200 – М1400, класс радиоактивности – первый. Минеральный состав включает:

калиевый полевой шпат - 20%;

плагиоклаз – от 30% до 35%;

кварц - 23%;

биотит – от 15% до 25%;

другие элементы – от 2% до 7%.

Основная продукция – гранитные блоки объемом до 4 кубических метров, также есть техническая возможность выпускать гранитные слябы.

Мощности предприятия

Штат компании насчитывает 24 человека, из которых 8 человек – это инженерно-технический персонал, а 16 человек – другой рабочий персонал. Работа организована в 1 смену.

гранитный карьер в Винницкой области / Inventure

Номинальная годовая производительность линии выпуска щебня составляет 1100000 тонн в год, а фактическая почасовая мощность переработки составляет от 280 до 340 тонн в час. Процесс дробления имеет 4 стадии:

приемный бункер объемом 60 кубических метров с пластинчатым питателем и щековая дробилка СМД-111;

конусная дробилка среднего дробления Metso GP300s и грохот CVB 2060 на 3 дека;

мобильный комплекс с конусной дробилкой Sandvik СH-440 и два грохота на 2 и 3 дека;

независимая линия с конусной дробилкой Metso HP-100 и грохот на 3 дека.

гранитный карьер в Винницкой области / Inventure

Дробильно-сортировочный комплекс прошел модернизацию летом 2024 года и автоматизирован на базе программного обеспечения Skada с центральным пультом управления. Карьер полностью снабжен спецтехникой, в частности:

два погрузчика производителей САТ и VOLVO;

экскаватор Liebherr; два автомобиля БелАЗ грузоподъемностью 45 тонн;

два автомобиля БелАЗ грузоподъемностью 30 тонн;

три крана, среди которых два автокрана КС и один РДК; бензовоз;

емкость для горючего с лицензией на 10 кубических метров.

гранитный карьер в Винницкой области / Inventure

На территории расположен комплекс цехов по распиловке и полированию плит, оборудованных кран-балками, мостовыми кранами и тельферами. Общая площадь построек, среди которых операторская, бытовая комната, административный корпус, проходная, склад, токарный цех, компрессорная, насосная и гараж, превышает 4000 квадратных метров. Для отгрузки продукции обустроен железнодорожный узел с рампой, двумя приемными бункерами и конвейерной системой, рассчитанной на одновременную приемку от 10 до 20 вагонов.

Напомним, участок гранита вблизи Белой Церкви получил нового владельца . ООО "Каменное созвездие" Игоря Курцева отчуждило в пользу ООО "ГК Корзина" Анатолия Якубы 20-летнее сквозное спецразрешение № 5656 .