На Вінниччині продають гранітний кар'єр із власною залізничною рампою за $3,5 млн (ФОТО)

У Вінницькій області виставили на продаж гранітний кар'єр вартістю $3 500 000. Підприємство розташовано у селі Жежелев Хмільницького району. Має площу родовища 54,9 га, діючі ліцензії до 2036 року та дозволяє одночасно видобувати блочний камінь і щебень. На території розташовано власний вузол залізничного навантаження вагонів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Запаси сировини

Балансові запаси сировини на 2024 рік складають 15,76 млн кубічних метрів. З них під блоки категорій А + Б виділено 3,176 млн кубічних метрів, а під щебінь категорій А + Б + С1 — 12,59 млн кубічних метрів. За категорією С1 умовно балансові запаси становлять ще 2,69 млн кубічних метрів на блочній ділянці та 1,07 млн кубічних метрів на ділянці щебеню. З 1975 року початкові запаси родовища відпрацьовані лише на 24%, також є можливість приросту запасів по підошві кар’єру.

Характеристики продукції

Кар'єр випускає щебінь фракцій від 0-5 до 40-70, а також суміші С-11, С-7 та С-5. Матеріал має марку на стиск М1200, щільність 2,7 тонни на кубічний метр, перший клас радіоактивності, марку стирання Ст1 та марку по опору удару У-75. Середня ліщадність становить 15%. На підприємстві діє обладнана лабораторія.

Жежелівський граніт має темно-сірий колір із вкрапленнями гранатового кольору та середню зернистість. Його марка на стиск становить М1200 – М1400, клас радіоактивності — перший. Мінеральний склад включає:

калієвий польовий шпат — 20%;

плагіоклаз — від 30% до 35%;

кварц — 23%;

біотит — від 15% до 25%;

інші елементи — від 2% до 7%.

Основна продукція — гранітні блоки об'ємом до 4 кубічних метрів, також є технічна можливість випускати гранітні сляби.

Потужності підприємства

Штат компанії налічує 24 особи, з яких 8 людей — це інженерно-технічний персонал, а 16 осіб — інший робочий персонал. Робота організована в 1 зміну.

Номінальна річна продуктивність лінії випуску щебеню становить 1 100 000 тонн на рік, а фактична погодинна потужність переробки складає від 280 до 340 тонн на годину. Процес дроблення має 4 стадії:

приймальний бункер об'ємом 60 кубічних метрів із пластинчастим живильником та щокова дробарка СМД-111;

конусна дробарка середнього дроблення Metso GP300s і гуркіт CVB 2060 на 3 деки;

мобільний комплекс із конусною дробаркою Sandvik СH-440 та два гуркоти на 2 і 3 деки;

незалежна лінія з конусною дробаркою Metso HP-100 і гуркіт на 3 деки.

Дробильно-сортувальний комплекс пройшов модернізацію влітку 2024 року та автоматизований на базі програмного забезпечення Skada з центральним пультом керування. Кар'єр повністю забезпечений спецтехнікою, зокрема:

два навантажувачі виробників САТ і VOLVO;

екскаватор Liebherr; два автомобілі БелАЗ вантажопідйомністю 45 тонн;

два автомобілі БелАЗ вантажопідйомністю 30 тонн;

три крани, серед яких два автокрани КС і один РДК; бензовоз;

ємність для пального з ліцензією на 10 кубічних метрів.

На території розташований комплекс цехів з розпилювання та полірування плит, які обладнані кран-балками, мостовими кранами та тельферами. Загальна площа будівель, серед яких операторська, побутова кімната, адміністративний корпус, прохідна, склад, токарний цех, компресорна, насосна та гараж, перевищує 4000 квадратних метрів. Для відвантаження продукції облаштовано залізничний вузол із рампою, двома приймальними бункерами та конвеєрною системою, розрахованою на одночасне приймання від 10 до 20 вагонів.

