В воздухе, на земле и в море: стартап Ark Robotics представил систему управления дронами с расстояния 2000 км.

Украинско-эстонский стартап Ark Robotics представил свою инновационную систему Frontier System на выставке DALO EXPO 2025 в Дании. В рамках живой демонстрации посетители могли дистанционно управлять наземным роботом, находившимся на полигоне под Киевом. Это уникальный пример управления техникой на расстоянии около 2000 км.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой напубликацию Defender.Media.

Frontier System — передовая платформа на основе искусственного интеллекта, позволяющая управлять тысячами беспилотников одновременно: в воздухе, на земле и в море. Она обеспечивает операторам возможность работать вдали от линии фронта, повышая их безопасность.

Система имеет унифицированный интерфейс для командиров и операторов, передает зашифрованные видео и телеметрию в реальном времени.

В компании уточняют, что в настоящее время система находится на стадии прототипа, продолжается ее разработка. По словам Дениса Глушко, Frontier System может работать как с собственными дронами компании, так и с беспилотниками других производителей.

Об Ark Robotics

Ark Robotics, основанная в 2024 году, уже поставляет свои решения в 20 бригад Сил обороны Украины. Компания подчеркивает, что Frontier System может работать как с их собственными дронами, так и с техникой других производителей. Решения Ark Robotics используются Минобороны и Минцифры.

Напомним, с начала года Министерство обороны допустило к эксплуатации в Силах обороны более 80 новых образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления отечественного производства.

Автор:
Татьяна Ковальчук