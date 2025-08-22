Запланована подія 2

Украине не хватает $6 миллиардов на дроны: Зеленский обратился к партнерам

Дефицит финансирования производства дронов в Украине составляет 6 миллиардов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте общения с журналистами, пишет "Укринформ".

Он отметил, что в ближайшее время Украине следует закрыть дефицит в финансировании производства дронов, который составляет более 6 миллиардов долларов, и подчеркнул, что страна очень рассчитывает на поддержку международных партнеров в этом вопросе.

По словам Зеленского, российские войска все чаще используют дроны, а у Украины есть все необходимое для противодействия, кроме достаточного финансирования. Именно поэтому финансирование критически важно.

Президент также подчеркнул, что сегодня дроны – это оружие номер один, которое удерживает врага, которое держит фронт и уменьшает количество потерь украинцев.

Напомним, Украина увеличила темпы производства дальнобойных дронов FP-1 до уровня, сравнимого с российскими "шахедами". Дрон, представленный в мае 2025 года, уже производится в количестве около 100 единиц в сутки.

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.

Автор:
Татьяна Бессараб