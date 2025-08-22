Україні бракує $6 мільярдів на дрони: Зеленський звернувся до партнерів

Дефіцит фінансування виробництва дронів в Україні становить 6 мільярдів доларів.

Як інформує Delo.ua, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами, пише "Укрінформ".

Він зазначив, що найближчим часом Україні потрібно закрити дефіцит у фінансуванні виробництва дронів, який становить понад 6 мільярдів доларів, та підкреслив, що країна дуже розраховує на підтримку міжнародних партнерів у цьому питанні.

За словами Зеленського, російські війська все частіше використовують дрони, а в України є все необхідне для протидії, окрім достатнього фінансування. Саме тому фінансування є критично важливим.

Президент також наголосив, що сьогодні дрони – це зброя номер один, яка стримує ворога, яка тримає фронт і зменшує кількість втрат українців.

Нагадаємо, Україна збільшила темпи виробництва далекобійних дронів FP-1 до рівня, який можна порівняти з російськими “шахедами”. Дрон, представлений у травні 2025 року, вже виготовляють у кількості близько 100 одиниць на добу.

За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.