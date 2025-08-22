Україна зрівняла темпи виробництва дронів-камікадзе з російськими "шахедами"

Україна збільшила темпи виробництва далекобійних дронів FP-1 до рівня, який можна порівняти з російськими “шахедами”. Дрон, представлений у травні 2025 року, вже виготовляють у кількості близько 100 одиниць на добу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє військовий портал Defense Express.

Український далекобійний дрон FP-1 виробляється у темпі 3000 одиниць на місяць, а коштує він дешевше за "шахед" і це було досягнуто цілим рядом виробничих та технологічних рішень.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, поточний темп виробництва "шахедів" у РФ на середину літа також становив близько сотні одиниць. Також відома й закупівельна ціна одного російського "шахеда" на рівні 2023 року - 193 тисячі доларів.

Виробництво українських дронів FP-1, за словами розробників, вже наздогнало російські темпи, але коштує значно дешевше за аналоги.

Силовою конструкцією дрона FP-1 є фанера. Ці елементи фрезеровані на лазерному верстаті з ЧПУ. Це про дуже дешеве та масове рішення. Вже на цей "скелет" кріпиться обшивка, яка має з'єднання на пазах та стяжках.

Фінальне збирання FP-1. Фото: AP

Характеристики FP-1:

бойова частина - від 60 до 120 кг, що більше, ніж у "шахедів".

FP-1 значно дешевші і їх вартість становить близько $55 000, тоді як "шахеда" - $193 000.

дальність польоту - 1600 км.

Нагадаємо, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, українська оборонна промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів на рік. За належного фінансування Україна готова збільшити обсяги випуску дронів і інших високотехнологічних озброєнь, що сприятиме посиленню обороноздатності країни.