Читати українською

Украина сравнила темпы производства дронов-камикадзе с российскими "шахедами"

FP-1
FP-1 во время презентации. Фото: mezha

Украина увеличила темпы производства дальнобойных дронов FP-1 до уровня, сравнимого с российскими "шахедами". Дрон, представленный в мае 2025 года, уже производится в количестве около 100 единиц в сутки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает военный портал Defense Express.

Украинский дальнобойный дрон FP-1 производится в темпе 3000 единиц в месяц, а стоит он дешевле "шахеда" и это было достигнуто целым рядом производственных и технологических решений.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, текущий темп производства "шахедов" в РФ к середине лета также составлял около сотни единиц. Также известна и закупочная цена одного российского "шахеда" на уровне 2023 года – 193 тысячи долларов.

Производство украинских дронов FP-1, по словам разработчиков, уже догнало российские темпы, но стоит значительно дешевле аналогов.

Силовой конструкцией дрона FP-1 является фанера. Эти элементы фрезерованы на лазерном станке с ЧПУ. Это об очень дешевом и массовом решении. Уже на этот скелет крепится обшивка, имеющая соединение на пазах и стяжках.

Фото 2 — Украина сравнила темпы производства дронов-камикадзе с российскими "шахедами"
Финальная уборка FP-1. Фото: AP

Характеристики FP-1:

  • боевая часть – от 60 до 120 кг, что больше, чем у "шахедов".
  • FP-1 значительно дешевле и их стоимость составляет около $55 000, тогда как "шахеда" – $193 000.
  • дальность полета – 1600 км.

Напомним, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.

Татьяна Бессараб