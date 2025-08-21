ВСУ используют уже более 80 новых дронов на оптоволокне отечественного производства.

С начала года Министерство обороны допустило к эксплуатации в Силах обороны более 80 новых образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления отечественного производства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба оборонного ведомства.

Также уже допущено к использованию в подразделениях более 25 образцов украинских беспилотных авиационных комплексов-перехватчиков. Многие из этих дронов являются охотниками за вражескими ударными дронами.

В Минобороны отмечают, что сосредотачивают больше усилий и ресурсов на разработке и производстве эффективных средств поражения, которые сегодня критически необходимы.

Также среди приоритетных задач – максимально масштабировать производство наиболее эффективных образцов вооружения.

Напоминаем, что оптоволоконный канал – полностью защищенный канал управления и передачи видео от любых средств радиоэлектронной борьбы.

Украинские БПЛА на оптоволокне имеют разные конструкции, могут нести разную боевую нагрузку, поражать враждебные цели на разной глубине фронта.

Массовое производство и использование в войсках дронов на оптоволокне началось в 2025 году.

Напомним, украинская компания 3DTech стала первым отечественным производителем, завершившим процедуру кодификации линейки оптоволоконных беспилотных авиационных комплексов Хищник REBOFF в Министерстве обороны Украины.

Отметим, что Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.