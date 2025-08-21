Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
ЗСУ використовують вже понад 80 нових дронів на оптоволокні вітчизняного виробництва

дрон
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку року Міністерство оборони допустило до експлуатації у Силах оборони вже понад 80 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління вітчизняного виробництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що також вже допущено до використання у підрозділах понад 25 зразків українських безпілотних авіаційних комплексів-перехоплювачів. Чимало з цих дронів є мисливцями за  ворожими ударними дронами. 

У Міноборони наголошують, що зосереджують більше зусиль та ресурсів на розробці та виробництві ефективних засобів ураження, які сьогодні є критично необхідними.

Також серед пріоритетних завдань – максимально масштабувати виробництво найефективніших зразків озброєння.

Нагадуємо, оптоволоконний канал – цілком захищений канал управління і передачі відео від  будь-яких засобів радіоелектронної боротьби. 

Українські БпЛА на оптоволокні мають різні конструкції, можуть нести різне бойове навантаження, уражати  ворожі цілі на різній глибині фронту. 

Масове виробництво і використання у військах дронів на оптоволокні почалось у 2025 році.

Нагадаємо, українська компанія 3DTech стала першим вітчизняним виробником, який завершив процедуру кодифікації лінійки оптоволоконних безпілотних авіаційних комплексів Хижак REBOFF у Міністерстві оборони України.

Зауважимо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

Автор:
Світлана Манько