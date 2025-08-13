Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Quantum Systems презентувала в Україні носій FPV-дронів Sparta: які характеристики

дрон
Німецький носій FPV-дронів Sparta

Німецька компанія Quantum Systems, що має виробничі потужності в Україні, представила нову платформу Sparta. Вона призначена для доставки FPV-дронів на відстань до 200 км з метою здійснення точкових ударів по ворогу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Defense Express.

Новий дрон-носій Sparta

Платформа призначена для доставки безпілотників на великі відстані для високоточних ударів.

У липні Sparta здійснила свої перші випробувальні польоти.

Максимальна злітна вага носія складає до 23 кг, з яких 8 кг відведено для двох FPV-дронів. Бойовий радіус платформи — 200 км, що дозволяє доставити дрони на цю відстань і повернутися на базу. Тривалість польоту оцінюється в 6–8 годин.

Серійне виробництво планується розпочати до кінця року. Ідея про платформу з’явилася у квітні, а перший прототип був створений вже в червні, повідомив співзасновник Quantum Systems Флоріан Зайбель.

Фото 2 — Quantum Systems презентувала в Україні носій FPV-дронів Sparta: які характеристики

Про компанію

Quantum-Systems — німецький виробник малих безпілотних авіаційних систем (sUAS), відомий моделями Vector та Trinity. Заснована у 2015 році, компанія спеціалізується на розробці безпілотників із вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL), які використовуються як у військовій, так і комерційній сфері.

В Україні Quantum-Systems активно працює з перших місяців повномасштабного вторгнення, постачаючи розвідувальні дрони та технологічні рішення. У 2024 році в Києві відкрито завод із виробництва запчастин для Vector, а також центр сервісу, підтримки, навчання та логістики (SSTLC). Компанія бере участь у програмі "Дія.City", підтримуючи розвиток інновацій в IT-секторі.

Раніше повідомлялося, що протягом липня 2025 року Міноборони дозволило використовувати у Силах оборони близько 140 нових зразків зброї та військової техніки. Понад 85% з них були виготовлені в Україні.

Автор:
Ольга Опенько