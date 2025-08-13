Quantum Systems презентовала в Украине носитель FPV-дронов Sparta: какие характеристики

Немецкая компания Quantum Systems, обладающая производственными мощностями в Украине, представила новую платформу Sparta. Она предназначена для доставки FPV-дронов на расстояние до 200 км с целью совершения точечных ударов по врагу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Defense Express.

Новый дрон-носитель Sparta

Платформа предназначена для доставки беспилотников на большие расстояния для высокоточных ударов.

В июле Sparta совершила свои первые испытательные полеты.

Максимальный взлетный вес носителя составляет до 23 кг, из которых 8 кг отведено для двух FPV-дронов. Боевой радиус платформы – 200 км, что позволяет доставить дроны на это расстояние и вернуться на базу. Продолжительность полета оценивается в 6–8 часов.

Серийное производство планируется приступить к концу года. Идея о платформе появилась в апреле, а первый прототип был создан уже в июне, сообщил соучредитель Quantum Systems Флориан Зайбель.

О компании

Quantum-Systems – немецкий производитель малых беспилотных авиационных систем (sUAS), известный моделями Vector и Trinity. Основанная в 2015 году компания специализируется на разработке беспилотников с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), которые используются как в военной, так и коммерческой сфере.

В Украине Quantum-Systems активно работает с первых месяцев полномасштабного вторжения, поставляя разведывательные дроны и технологические решения. В 2024 году в Киеве открыт завод по производству запчастей для Vector, а также центр сервиса, поддержки, обучения и логистики (SSTLC). Компания участвует в программе "Дія.City", поддерживая развитие инноваций в IT-секторе.

Ранее сообщалось, что в течение июля 2025 Минобороны позволило использовать в Силах обороны около 140 новых образцов оружия и военной техники. Более 85% из них были произведены в Украине.