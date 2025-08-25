Запланована подія 2

Новини
У повітрі, на землі та в морі: стартап Ark Robotics представив систему управління дронами з відстані 2000 км

Українсько-естонський стартап Ark Robotics презентував свою інноваційну систему Frontier System на виставці DALO EXPO 2025 у Данії. В рамках живої демонстрації відвідувачі могли дистанційно керувати наземним роботом, який перебував на полігоні під Києвом. Це унікальний приклад управління технікою на відстані майже 2000 км.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Defender.Media.

Frontier System — це передова платформа на основі штучного інтелекту, що дозволяє керувати тисячами безпілотників одночасно: в повітрі, на землі та в морі. Вона забезпечує операторам можливість працювати далеко від лінії фронту, підвищуючи їхню безпеку.

Система також має уніфікований інтерфейс для командирів та операторів, передає зашифровані відео та телеметрію в реальному часі.

У компанії уточнюють, що наразі система знаходиться в стадії прототипу, триває її розробка. За словами Дениса Глушка, Frontier System може працювати як із власними дронами компанії, так і з безпілотниками інших виробників.

Про Ark Robotics

Ark Robotics, заснована у 2024 році, вже постачає свої рішення до 20 бригад Сил оборони України. Компанія підкреслює, що Frontier System може працювати як з їхніми власними дронами, так і з технікою інших виробників. Рішення Ark Robotics використовуються Міноборони та Мінцифри.

Нагадаємо, з початку року Міністерство оборони допустило до експлуатації у Силах оборони вже понад 80 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління вітчизняного виробництва.

Тетяна Ковальчук