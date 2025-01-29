В Херсонской области отстраивают консервный завод, который до войны производил 600 тонн продукции в месяц

Консервный завод ФЛП "Червенков" ТМ "Демьянович" в Херсонской области, который во время полномасштабного вторжения РФ в Украину понес значительные потери, сейчас восстанавливается и запускает линию по консервации овощей, сообщает Минагрополитики.

До войны предприятие производило 600 тонн продукции в месяц, но за время оккупации понесло немалые потери — более чем на 35 млн гривен. Несмотря на все руководство завода, уже занимается восстановлением завода и запускает линию по консервации овощной продукции.

На предприятии производят и реализуют соки, зеленый горошек, томатную пасту, фасоль, консервированные огурцы и томаты, салаты и другое. Вся продукция без синтетических консервантов, красителей, ароматизаторов и ГМО.

"Такие предприятия вдохновляют. Ведь не только продолжают работать и верить в мирное будущее Украины, но и наполняют бюджет воюющей страны", – рассказал министр агрополитики Виталий Коваль, который в рамках рабочей поездки на юг ознакомился с работой предприятия.

Министр подчеркнул, что важно, чтобы предприятия, формирующие добавленную стоимость, развивались и масштабировались. Украина должна экспортировать не просто сырье за границу, а готовую продукцию и превратиться из аграрного в агроиндустриальное государство.

Напомним, руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что по состоянию на конец 2024 года 4893 объекта, поврежденных в результате военных действий и оккупации в Херсонской области, были восстановлены в области разрушений. уничтожены – 5,3 тысячи.