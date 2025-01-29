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На Херсонщині відбудовують консервний завод, який до війни виробляв 600 тонн продукції в місяць

агро
На заводі вже запускають лінію з консервації овочевої продукції. Фото: minagro.gov.ua

Консервний завод ФОП "Червєнков" ТМ "Дем’янович" в Херсонській області, який під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну зазнав значних втрат, зараз відновлюється і запускає лінію з консервації овочів, повідомляє Мінагрополітики.

До війни підприємство виробляло 600 тонн продукції в місяць, але за час окупації зазнало чималих втрат — на понад 35 млн гривень. Попри все керівництво заводу вже займається відбудовою заводу та запускає лінію з консервації овочевої продукції.

На підприємстві виробляють та реалізують соки, зелений горошок, томатну пасту, квасолю, консервовані огірки і томати, різні салати та інше. Вся продукція без синтетичних консервантів, барвників, ароматизаторів і ГМО.

"Такі підприємства надихають. Адже не лише продовжують працювати і вірити в мирне майбутнє України, а й наповнюють бюджет воюючої країни", – розповів міністр агрополітики Віталій Коваль, який в рамках робочої поїздки на південь ознайомився з роботою підприємства.

Фото 2 — На Херсонщині відбудовують консервний завод, який до війни виробляв 600 тонн продукції в місяць
Фото 3 — На Херсонщині відбудовують консервний завод, який до війни виробляв 600 тонн продукції в місяць
Фото 4 — На Херсонщині відбудовують консервний завод, який до війни виробляв 600 тонн продукції в місяць
Фото 5 — На Херсонщині відбудовують консервний завод, який до війни виробляв 600 тонн продукції в місяць
Фото 6 — На Херсонщині відбудовують консервний завод, який до війни виробляв 600 тонн продукції в місяць
Фото 7 — На Херсонщині відбудовують консервний завод, який до війни виробляв 600 тонн продукції в місяць
Фото 8 — На Херсонщині відбудовують консервний завод, який до війни виробляв 600 тонн продукції в місяць

Міністр наголосив, що важливо, аби підприємства, які формують додану вартість, розвивалися і масштабувалися. Україна має експортувати не просто сировину за кордон, а готову продукцію та перетворитися з аграрної на агроіндустріальну державу.

Нагадаємо, керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв, що станом на кінець 2024 року 4893 об’єкти, пошкоджені внаслідок військових дій та окупації на Херсонщині, були відновлені. За його словами, в області руйнувань зазнали 26,3 тисячі об’єктів, а повністю знищені – 5,3 тисячі.

Автор:
Тетяна Ковальчук