Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Наличный курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,77

49,55

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Херсонской области создадут плантацию оливковых деревьев: из Греции уже привезли первые саженцы

флаг Украины, флаг ЕС, саженцы оливы
В Херсонской области создадут плантацию оливковых деревьев / Александр Прокудин, глава Херсонской ОВА

Херсонщина активно работает по восстановлению региона и развитию агробизнеса, усиливая сотрудничество с Грецией. В области планируется создать плантацию оливковых деревьев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В рамках недавней встречи с Сотирисом А. Бузеасом, основателем и генеральным директором стратегического партнера MetaCluster TIASI, были подробно обсуждены планы на следующий год.

Фото 2 — В Херсонской области создадут плантацию оливковых деревьев: из Греции уже привезли первые саженцы
Встреча представителей Херсонской ОВА с Сотирисом А. Бузеасом

"Мы сосредоточились на деталях бизнес-проекта на следующий год, который может быть выгоден малому фермерству и соответственно экономике региона. Речь шла о создании плантации оливковых деревьев в Херсонской области", — рассказал Прокудин.

Этот бизнес-проект должен стать выгодным для местного малого фермерства и существенно поддержать экономику региона.

Первые шаги к оливковой плантации

Гендиректор греческой компании MetaCluster TIASI уже привез первые саженцы оливковых деревьев. Их высадят в специально определенных теплицах, где специалисты в течение зимы будут тестировать, насколько климат Херсона отвечает требованиям для выращивания масла. Ведь для успешного урожая необходим особый температурный режим, а также отлаженная система удобрений и полива.

Если тестирование будет успешным, весной саженцы пересадят в открытый грунт. Первоначальные результаты и адаптацию мы сможем оценить уже в следующую зиму.

Для официального запуска этого амбициозного проекта было подписано необходимое соглашение. Большое значение имеет установление научного партнерства между Афинским аграрным университетом и Национальной академией аграрных наук Украины.

Инвестиции и "Пояс мира"

Кроме того, партнеры обсудили возможность долгосрочной аренды земельных участков в безопасных общинах области. В будущем это позволит привлечь международных инвестиционных партнеров и получить государственную поддержку проектов в Херсонской области.

Также было уделено внимание международному партнерству для продвижения инициативы "Пояс мира". Обсуждалось сотрудничество с Международным центром Олимпийского перемирия, потенциальными партнерами уровня ООН, UNIDO, DRC и IAEA. В рамках этой инициативы планируется также создание "Парка Мира" в Херсоне с участием международных художников.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в ряд планирует направить почти 6,3 миллиарда гривен на все проекты восстановления Херсонской области.

Автор:
Татьяна Ковальчук