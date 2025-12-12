В Херсонской области создадут плантацию оливковых деревьев: из Греции уже привезли первые саженцы

Херсонщина активно работает по восстановлению региона и развитию агробизнеса, усиливая сотрудничество с Грецией. В области планируется создать плантацию оливковых деревьев.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

В рамках недавней встречи с Сотирисом А. Бузеасом, основателем и генеральным директором стратегического партнера MetaCluster TIASI, были подробно обсуждены планы на следующий год.

Встреча представителей Херсонской ОВА с Сотирисом А. Бузеасом

"Мы сосредоточились на деталях бизнес-проекта на следующий год, который может быть выгоден малому фермерству и соответственно экономике региона. Речь шла о создании плантации оливковых деревьев в Херсонской области", — рассказал Прокудин.

Этот бизнес-проект должен стать выгодным для местного малого фермерства и существенно поддержать экономику региона.

Первые шаги к оливковой плантации

Гендиректор греческой компании MetaCluster TIASI уже привез первые саженцы оливковых деревьев. Их высадят в специально определенных теплицах, где специалисты в течение зимы будут тестировать, насколько климат Херсона отвечает требованиям для выращивания масла. Ведь для успешного урожая необходим особый температурный режим, а также отлаженная система удобрений и полива.

Если тестирование будет успешным, весной саженцы пересадят в открытый грунт. Первоначальные результаты и адаптацию мы сможем оценить уже в следующую зиму.

Для официального запуска этого амбициозного проекта было подписано необходимое соглашение. Большое значение имеет установление научного партнерства между Афинским аграрным университетом и Национальной академией аграрных наук Украины.

Инвестиции и "Пояс мира"

Кроме того, партнеры обсудили возможность долгосрочной аренды земельных участков в безопасных общинах области. В будущем это позволит привлечь международных инвестиционных партнеров и получить государственную поддержку проектов в Херсонской области.

Также было уделено внимание международному партнерству для продвижения инициативы "Пояс мира". Обсуждалось сотрудничество с Международным центром Олимпийского перемирия, потенциальными партнерами уровня ООН, UNIDO, DRC и IAEA. В рамках этой инициативы планируется также создание "Парка Мира" в Херсоне с участием международных художников.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в ряд планирует направить почти 6,3 миллиарда гривен на все проекты восстановления Херсонской области.