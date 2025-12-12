На Херсонщині створять плантацію оливкових дерев: з Греції вже привезли перші саджанці

Херсонщина активно працює над відновленням регіону та розвитком агробізнесу, посилюючи співпрацю з Грецією. В області планують створити плантацію оливкових дерев.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У рамках нещодавньої зустрічі з Сотірісом А. Бузеасом, засновником та генеральним директором стратегічного партнера MetaCluster TIASI, були детально обговорені плани на наступний рік.

Зустріч представників Херсонської ОВА з Сотірісом А. Бузеасом

"Ми зосередилися на деталях бізнес-проєкту на наступний рік, який може бути вигідним для малого фермерства і відповідно для економіки регіону. Йшлося про створення плантації оливкових дерев у Херсонській області", — розповів Прокудін.

Цей бізнес-проєкт має стати вигідним для місцевого малого фермерства та істотно підтримати економіку регіону.

Перші кроки до оливкової плантації

Гендиректор грецької компані MetaCluster TIASI уже привіз перші саджанці оливкових дерев. Їх висадять у спеціально визначених теплицях, де фахівці протягом зими будуть тестувати, наскільки клімат Херсонщини відповідає вимогам для вирощування оливи. Адже для успішного врожаю необхідний особливий температурний режим, а також налагоджена система добрив та поливу.

Якщо тестування буде успішним, навесні саджанці пересадять у відкритий ґрунт. Початкові результати та адаптацію ми зможемо оцінити вже наступної зими.

Для офіційного запуску цього амбітного проєкту було підписано необхідну угоду. Також велике значення має встановлення наукового партнерства між Афінським аграрним університетом та Національною академією аграрних наук України.

Інвестиції та "Пояс миру"

Крім того, партнери обговорили можливість довгострокової оренди земельних ділянок у безпечних громадах області. У майбутньому це дозволить залучити міжнародних інвестиційних партнерів та отримати державну підтримку для проектів на Херсонщині.

Також було приділено увагу міжнародному партнерству для просування ініціативи 'Пояс миру'. Обговорювалася співпраця з Міжнародним центром Олімпійського перемир’я, а також потенційними партнерами рівня ООН, UNIDO, DRC та IAEA. В рамках цієї ініціативи планується також створення "Парку Миру" в Херсоні за участю міжнародних митців.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році уряд планує спрямувати майже 6,3 мільярда гривень на всі проєкти відновлення Херсонської області.