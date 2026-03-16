Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,40

44,30

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Хмельницкой области продают цех по переработке древесины: какая стартовая цена

В Хмельницкой области продают цех по переработке древесины / Фонд госимущества

Фонд госимущества выставил на аукцион цех по переработке дерева с оборудованием в Хмельницкой области. Подать заявку на участие в торгах можно до 25 марта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Фонде госимущества Украины.

Актив находится в городе Изяслав Шепетовского района. Аукцион по продаже деревообрабатывающего комплекса состоится 26 марта.

Характеристики объекта

Производственный комплекс предлагается как цельная площадка для ведения бизнеса. В список имущества входят два специализированных цеха, складские помещения и собственная котельная.

Кроме недвижимости, лот включает в себя техническое оборудование, необходимое для обеспечения технологического процесса переработки древесины.

Финансовые условия

Стартовая цена лота определена на уровне 23,7 млн. гривен.

Торги пройдут в электронном формате, что обеспечивает прозрачность процесса определения победителя.

Для регистрации участники должны предоставить пакет документов и уплатить гарантийный взнос в установленные сроки. Победитель аукциона получит право собственности на имущественный комплекс после полной оплаты стоимости и заключения соответствующего договора.

Фото 2 — В Хмельницкой области продают цех по переработке древесины: какая стартовая цена
Фото: ФГИУ
Фото 3 — В Хмельницкой области продают цех по переработке древесины: какая стартовая цена
Фото: ФГИУ

Напомним, ранее Фонд государственного имущества объявил приватизационный аукцион единого имущественного комплекса государственного предприятия "Чечельницкий спиртовой завод" в Винницкой области. Стартовая цена актива составляет 1,1 млн грн, а сам аукцион состоится 27 марта.

Автор:
Татьяна Бессараб