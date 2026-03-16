В Хмельницкой области продают цех по переработке древесины: какая стартовая цена
Фонд госимущества выставил на аукцион цех по переработке дерева с оборудованием в Хмельницкой области. Подать заявку на участие в торгах можно до 25 марта.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в Фонде госимущества Украины.
Актив находится в городе Изяслав Шепетовского района. Аукцион по продаже деревообрабатывающего комплекса состоится 26 марта.
Характеристики объекта
Производственный комплекс предлагается как цельная площадка для ведения бизнеса. В список имущества входят два специализированных цеха, складские помещения и собственная котельная.
Кроме недвижимости, лот включает в себя техническое оборудование, необходимое для обеспечения технологического процесса переработки древесины.
Финансовые условия
Стартовая цена лота определена на уровне 23,7 млн. гривен.
Торги пройдут в электронном формате, что обеспечивает прозрачность процесса определения победителя.
Для регистрации участники должны предоставить пакет документов и уплатить гарантийный взнос в установленные сроки. Победитель аукциона получит право собственности на имущественный комплекс после полной оплаты стоимости и заключения соответствующего договора.
Напомним, ранее Фонд государственного имущества объявил приватизационный аукцион единого имущественного комплекса государственного предприятия "Чечельницкий спиртовой завод" в Винницкой области. Стартовая цена актива составляет 1,1 млн грн, а сам аукцион состоится 27 марта.