На Хмельниччині продають цех із переробки деревини: яка стартова ціна

Фонд держмайна виставив на аукціон цех з переробки деревини з обладнанням у Хмельницькій області. Подати заявку на участь у торгах можна до 25 березня включно.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у Фонді держмайна України.

Актив розташований у місті Ізяслав Шепетівського району. Аукціон з продажу деревообробного комплексу відбудеться 26 березня.

Характеристики об’єкта

Виробничий комплекс пропонується як цілісний майданчик для ведення бізнесу. До переліку майна входять два спеціалізовані цехи, складські приміщення та власна котельня.

Окрім нерухомості, лот включає технічне обладнання, необхідне для забезпечення технологічного процесу переробки деревини.

Фінансові умови

Стартова ціна лота визначена на рівні 23,7 млн гривень.

Торги відбудуться в електронному форматі, що забезпечує прозорість процесу визначення переможця.

Для реєстрації учасники мають надати пакет документів та сплатити гарантійний внесок у встановлені терміни. Переможець аукціону отримає право власності на майновий комплекс після повної оплати вартості та підписання відповідного договору.

Фото: ФДМУ

