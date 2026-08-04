В Хмельницкой области запустили солнечную электростанцию мощностью 60 кВт для нужд водоканала

В Хмельницкой области заработала солнечная электростанция мощностью 60 кВт, которая питает очистные сооружения местного водоканала. Объект был построен по ЕСКО-договору без привлечения бюджетных средств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в представительстве программы развития ООН (ПРООН) в Украине.

Экономическая эффективность и условия договора

Второй месяц подряд СЭС покрывает около 12,5% потребностей очистных сооружений в электроэнергии. Каждый киловатт-час, сгенерированный станцией, стоит на 10% дешевле электричества из общей сети.

Строительство и обслуживание станции выполнено по энергосервисному договору. Водоканал не вкладывал собственные средства в эти работы. После окончания срока действия договора и перехода СЭС в собственность общины ежегодная экономия предприятия составит около 438 тысяч гривен по текущим тарифам.

"Для критической инфраструктуры это не просто "зеленая" энергия. Это гарантия более стабильной работы систем водоснабжения и водоотведения, а также действенный инструмент для сдерживания роста тарифов для населения", - отметили в ПРООН.

Ранее сообщалось, что ПРООН масштабирует в Украине глобальные решения по защите систем водоснабжения и водоотведения в условиях войны. Приоритетом является модернизация критической инфраструктуры, установка резервных систем питания и переход на возобновляемые источники энергии.