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На Хмельниччині запустили сонячну електростанцію потужністю 60 кВт для потреб водоканалу
На Хмельниччині запрацювала сонячна електростанція потужністю 60 кВт, яка живить очисні споруди місцевого водоканалу. Об'єкт збудували за ЕСКО-договором без залучення бюджетних коштів.
Як пише Delo.ua, про це повідомили в представництві програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні.
Економічна ефективність та умови договору
Другий місяць поспіль СЕС покриває близько 12,5% потреб очисних споруд в електроенергії. Кожна кіловат-година, згенерована станцією, коштує на 10% дешевше за електрику із загальної мережі.
Будівництво та обслуговування станції виконано за енергосервісним договором. Водоканал не вкладав власних коштів у ці роботи. Після завершення терміну дії договору та переходу СЕС у власність громади щорічна економія підприємства становитиме близько 438 тисяч гривень за поточними тарифами.
"Для критичної інфраструктури це не просто "зелена" енергія. Це гарантія стабільнішої роботи систем водопостачання та водовідведення, а також дієвий інструмент для стримування зростання тарифів для населення", — зазначили в ПРООН.
Раніше повідомлялося, що ПРООН масштабує в Україні глобальні рішення для захисту систем водопостачання та водовідведення в умовах війни. Пріоритетом є модернізація критичної інфраструктури, встановлення резервних систем живлення та перехід на відновлювані джерела енергії.