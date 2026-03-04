- Категория
В Закарпатье продают здание торгового комплекса: какая цена
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает на аукционе здание торгового комплекса в Закарпатье.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГВФЛ.
Отмечается, что 12 марта в системе Прозорро.Продажи состоится аукцион по продаже комплекса зданий торгового центра в Закарпатье.
Стартовая цена составляет 16,16 млн. гривен.
Недвижимость находится в собственности АО "Коминвестбанк" и на продажу выставляется впервые. Кроме того, в состав лота включены основные средства (более 700 единиц).
Выставленная на продажу недвижимость это:
- здание торгового комплекса общей площадью 725,2 кв.м;
- здание магазина общей площадью 148,5 кв.м;
- котельная площадью 14,3 кв.м;
- сарай, площадью 25,7 кв.м;
- и ограждение.
Все объекты размещаются в селе Оноковцы, Закарпатской области, по улице Главной, 41а.
Напомним, ФГВФЛ объявил о продаже активов четырех находящихся на стадии ликвидации банков. Аукционы пройдут в системе "Prozorro.Продажи". Общая стартовая цена всех лотов составляет 9,81 млрд. грн.