Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Закарпатті продають будівлю торговельного комплексу: яка ціна

ФГВФО
ФГВФО продає будівлю торговельного комплексу на Закарпатті

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає на аукціоні будівлю торговельного комплексу на Закарпатті.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що 12 березня у системі Прозорро.Продажі відбудеться аукціон з продажу комплексу будівель торговельного центру на Закарпатті.

Стартова ціна становить 16,16 млн гривень.

Фото 2 — На Закарпатті продають будівлю торговельного комплексу: яка ціна
Фото: ФГВФО

Нерухомість перебуває у власності АТ «Комінвестбанк» і на продаж виставляється вперше. Крім того, до складу лоту включено основні засоби (більше 700 одиниць).

Виставлена на продаж нерухомість це:

  • будівля торгівельного комплексу, загальною площею 725,2 кв.м;
  • будівля магазину, загальною площею 148,5 кв.м;
  • котельня, площею 14,3 кв.м;
  • сарай, площею 25,7 кв.м;
  • та огорожа.

Усі об’єкти розташовуються у селі Оноківці, Закарпатської області, по вулиці Головній, 41а.   

Нагадаємо, ФГВФО оголосив про продаж активів чотирьох банків, що перебувають на стадії ліквідації. Аукціони пройдуть у системі "Prozorro.Продажі". Загальна стартова ціна всіх лотів становить 9,81 млрд грн.

Автор:
Світлана Манько