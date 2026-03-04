- Категорія
На Закарпатті продають будівлю торговельного комплексу: яка ціна
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає на аукціоні будівлю торговельного комплексу на Закарпатті.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Зазначається, що 12 березня у системі Прозорро.Продажі відбудеться аукціон з продажу комплексу будівель торговельного центру на Закарпатті.
Стартова ціна становить 16,16 млн гривень.
Нерухомість перебуває у власності АТ «Комінвестбанк» і на продаж виставляється вперше. Крім того, до складу лоту включено основні засоби (більше 700 одиниць).
Виставлена на продаж нерухомість це:
- будівля торгівельного комплексу, загальною площею 725,2 кв.м;
- будівля магазину, загальною площею 148,5 кв.м;
- котельня, площею 14,3 кв.м;
- сарай, площею 25,7 кв.м;
- та огорожа.
Усі об’єкти розташовуються у селі Оноківці, Закарпатської області, по вулиці Головній, 41а.
Нагадаємо, ФГВФО оголосив про продаж активів чотирьох банків, що перебувають на стадії ліквідації. Аукціони пройдуть у системі "Prozorro.Продажі". Загальна стартова ціна всіх лотів становить 9,81 млрд грн.