На Закарпатті продають будівлю торговельного комплексу: яка ціна

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає на аукціоні будівлю торговельного комплексу на Закарпатті.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що 12 березня у системі Прозорро.Продажі відбудеться аукціон з продажу комплексу будівель торговельного центру на Закарпатті.

Стартова ціна становить 16,16 млн гривень.

Фото: ФГВФО

Нерухомість перебуває у власності АТ «Комінвестбанк» і на продаж виставляється вперше. Крім того, до складу лоту включено основні засоби (більше 700 одиниць).

Виставлена на продаж нерухомість це:

будівля торгівельного комплексу, загальною площею 725,2 кв.м;

будівля магазину, загальною площею 148,5 кв.м;

котельня, площею 14,3 кв.м;

сарай, площею 25,7 кв.м;

та огорожа.

Усі об’єкти розташовуються у селі Оноківці, Закарпатської області, по вулиці Головній, 41а.

Нагадаємо, ФГВФО оголосив про продаж активів чотирьох банків, що перебувають на стадії ліквідації. Аукціони пройдуть у системі "Prozorro.Продажі". Загальна стартова ціна всіх лотів становить 9,81 млрд грн.