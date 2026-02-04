Запланована подія 2

На продаж виставлено активи чотирьох банків-банкрутів на 9,8 млрд грн: що піде з молотка

аукціон, молоток
На аукціон виставлено активи 4 банків-банкрутів. / Freepik

Цього тижня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив про продаж активів чотирьох банків, що перебувають на стадії ліквідації. Аукціони пройдуть у системі "Prozorro.Продажі". Загальна стартова ціна всіх лотів становить 9,81 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Фонду

Основну частину цієї суми — понад 9,7 млрд грн — складають права вимоги за кредитами. Також на аукціони виставлені: об’єкти нерухомого майна, земельні ділянки, авто та дебіторська заборгованість перед банками.

Так, з молотка підуть активи наступних банків:

  • ПАТ "Промінвестбанк" – на загальну суму майже 9,78 млн грн (права вимоги за кредитами,об’єкти нерухомого майна та картини); 
  • АТ "Комінвестбанк" – на загальну суму 28,3 млн грн, з яких за 24,9 млн грн виставлено на продаж об’єкти нерухомого майна, транспортний засіб та інші основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 3,5 млн грн; 
  • АТ "Банк Форвард" – на загальну суму 8,5 млн грн, із них із початковою ціною 5,0 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами, та за 3,4 млн грн – транспортний засіб та інші основні засоби. Дебіторська заборгованість торгуватиметься за 0,05 млн грн; 
  • АТ "МР Банк" – із початковою ціною 0,6 млн грн  на продаж виставлено транспортний засіб.

Як зазначили в ФГВФО,  кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.

Нагадаємо, протягом 2025 року загальні надходження до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, склали 4,93 млрд грн. Ці кошти формують реальну базу для задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній законодавством.

Автор:
Тетяна Ковальчук