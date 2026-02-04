На продажу выставлены активы четырех банков-банкротов на 9,8 млрд грн: что уйдет с молотка

На этой неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил о продаже активов четырех находящихся на стадии ликвидации банков. Аукционы пройдут в системе "Prozorro.Продажи". Общая стартовая цена всех лотов составляет 9,81 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Основная часть этой суммы — более 9,7 млрд грн — составляют права требования по кредитам. Также на аукционы выставлены: объекты недвижимого имущества, земельные участки, автомобили и дебиторская задолженность перед банками.

Да, с молотка уйдут активы следующих банков:

ПАО "Проминвестбанк" – на общую сумму почти 9,78 млн грн (права требования по кредитам, объекты недвижимого имущества и картины);

АО "Коминвестбанк" – на общую сумму 28,3 млн грн, из которых за 24,9 млн грн выставлены на продажу объекты недвижимого имущества, транспортное средство и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 3,5 млн грн.;

АО "Банк Форвард" – на общую сумму 8,5 млн грн, из них с начальной ценой 5 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам и за 3,4 млн грн – транспортное средство и другие основные средства. Дебиторская задолженность будет торговаться за 0,05 млн. грн;

АО "МР Банк" – с начальной ценой 0,6 млн грн на продажу выставлено транспортное средство.

Как отметили в ФГВФЛ, средства, вырученные от продажи активов, направляются на расчет с кредиторами банков.

Напомним, в течение 2025 года общие поступления в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составили 4,93 млрд грн. Эти средства формируют реальную базу для удовлетворения требований кредиторов в очередности, определенной законодательством.