В Закарпатье произошел пожар на магистральном газопроводе: детали

Утром 29 декабря в Закарпатской области вблизи села Россоши Мукачевского района произошло возгорание на магистральном газопроводе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Закарпатской области.

Отмечается, что 29 декабря в 05:29 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании магистральной газовой трубы вблизи села Росош Мукачевского района.

Сообщается, что для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения распространения пламени на лесной массив был привлечен 21 спасатель и 7 единиц техники государственных пожарно-спасательных частей городов Мукачево, Свалява и села Довге.

Также на месте происшествия находится оперативно-координационный отдел Главного управления ГСЧС и газовики.

Было произведено перекрытие вентиля газопровода.

Спасатели отмечают, что угрозы дальнейшего распространения огня на жилые дома и другие объекты инфраструктуры нет. Отключение местного населения от газоснабжения не производилось.

О причинах пожара не сообщается.

Напомним, 27 декабря российские войска атаковали дронамиобъекты газодобычи и теплоэлектроцентрали группы "Нефтегаз".