На Закарпатті сталася пожежа на магістральному газопроводі: деталі

Рятувальники повідомили про пожежу на газопроводі поблизу Росоші

Вранці 29 грудня у Закарпатській області поблизу села Росоші Мукачівського району сталося загоряння на магістральному газопроводі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області.

Зазначається, що 29 грудня о 05:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння магістральної газової труби неподалік від села Росош Мукачівського району.

Повідомляється, що для забезпечення пожежної безпеки та запобігання поширенню полум’я на лісовий масив було залучено 21 рятувальника та 7 одиниць техніки державних пожежно-рятувальних частин міст Мукачево, Свалява та села Довге.

Також на місці події перебуває оперативно-координаційний відділ Головного управління ДСНС та газовики.

Було здійснено перекриття вентиля газопроводу.

Рятувальники наголошують, що загрози подальшого поширення вогню на житлові будинки та інші об’єкти інфраструктури немає. Відключення місцевого населення від газопостачання не проводилося.

Про причини пожежі не повідомляється.

Нагадаємо, 27 грудня російські війська атакували дронами об’єкти газовидобутку та теплоелектроцентралі групи "Нафтогаз".

Автор:
Світлана Манько