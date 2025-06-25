Версаль во Франции открыл интерактивные разговорные статуи с искусственным интеллектом

Посетители знаменитого Версальского дворца теперь могут не только слушать традиционный аудиогид, но и разговаривать с "собеседными" статуями благодаря новому проекту с привлечением искусственного интеллекта. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на France24.

В понедельник вечером Версаль объявил о партнерстве с американской компанией OpenAI и французским стартапом Ask Mona, чтобы добавить современный ИИ-штрих в легендарный дворец XVII века.

Интересные посетители могут углубить свои знания об истории Версаля, отсканировав QR-код около одной из примерно 20 садовых статуй. Это запускает интерактивную беседу на французском, английском или испанском языках.

"Дворец Версаль теперь тестирует искусственный интеллект, возможности которого значительно обогащают опыт посетителей", — отметил президент музея Кристоф Лерибо.

Этот объект культурного наследия принимает около 8 миллионов посетителей в год. Представители OpenAI и Ask Mona подчеркнули, что это прекрасная возможность продемонстрировать свои технологии во всемирно известном месте.

"Вы эксперт по культурному наследию, музейный куратор, или просто впервые ступили в сады Версальского дворца — здесь каждый найдет что-то для себя", — сказала Джули Лаве, руководитель европейских партнерств OpenAI.

Президент Ask Mona Марион Карре добавила, что этот проект показывает менее известные сферы применения искусственного интеллекта.

"Обычно, когда мы думаем о ИИ, то ассоциируем его с производительностью, а здесь искусственный интеллект становится рычагом для пробуждения любознательности", — пояснила она.

Как ранее сообщало Delo.ua, инвестиции в развитие ИИ уже превышают масштабы экономик целых стран и затраты на космические программы. К примеру, только в прошлом году частные компании в США вложили в ИИ $109,1 млрд. Для сравнения: бюджет NASA в том же году составил около $25 млрд, а ВВП таких стран, как Болгария, Хорватия или Туркменистан, меньше.