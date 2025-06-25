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Версаль во Франции открыл интерактивные разговорные статуи с искусственным интеллектом

Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.
Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций.

Посетители знаменитого Версальского дворца теперь могут не только слушать традиционный аудиогид, но и разговаривать с "собеседными" статуями благодаря новому проекту с привлечением искусственного интеллекта. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на France24.

В понедельник вечером Версаль объявил о партнерстве с американской компанией OpenAI и французским стартапом Ask Mona, чтобы добавить современный ИИ-штрих в легендарный дворец XVII века.

Интересные посетители могут углубить свои знания об истории Версаля, отсканировав QR-код около одной из примерно 20 садовых статуй. Это запускает интерактивную беседу на французском, английском или испанском языках.

"Дворец Версаль теперь тестирует искусственный интеллект, возможности которого значительно обогащают опыт посетителей", — отметил президент музея Кристоф Лерибо.

Этот объект культурного наследия принимает около 8 миллионов посетителей в год. Представители OpenAI и Ask Mona подчеркнули, что это прекрасная возможность продемонстрировать свои технологии во всемирно известном месте.

"Вы эксперт по культурному наследию, музейный куратор, или просто впервые ступили в сады Версальского дворца — здесь каждый найдет что-то для себя", — сказала Джули Лаве, руководитель европейских партнерств OpenAI.

Президент Ask Mona Марион Карре добавила, что этот проект показывает менее известные сферы применения искусственного интеллекта.

"Обычно, когда мы думаем о ИИ, то ассоциируем его с производительностью, а здесь искусственный интеллект становится рычагом для пробуждения любознательности", — пояснила она.

Как ранее сообщало Delo.ua, инвестиции в развитие ИИ уже превышают масштабы экономик целых стран и затраты на космические программы. К примеру, только в прошлом году частные компании в США вложили в ИИ $109,1 млрд. Для сравнения: бюджет NASA в том же году составил около $25 млрд, а ВВП таких стран, как Болгария, Хорватия или Туркменистан, меньше.

Автор:
Кейт Щеглова