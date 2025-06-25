Версаль у Франції відкрив інтерактивні розмовні статуї зі штучним інтелектом

Відвідувачі знаменитого Версальського палацу тепер можуть не лише слухати традиційний аудіогід, а й розмовляти зі "співрозмовними" статуями — завдяки новому проєкту із залученням штучного інтелекту. Про це пише Delo.ua з посиланням на France24.

У понеділок увечері Версаль оголосив про партнерство з американською компанією OpenAI та французьким стартапом Ask Mona, щоб додати сучасний ШІ-штрих до легендарного палацу XVII століття.

Цікаві відвідувачі можуть поглибити свої знання про історію Версаля, відсканувавши QR-код біля однієї з приблизно 20 садових статуй. Це запускає інтерактивну бесіду французькою, англійською або іспанською мовами.

"Палац Версаль тепер тестує штучний інтелект, можливості якого значно збагачують досвід відвідувачів", — зазначив президент музею Крістоф Лерібо.

Цей об’єкт культурної спадщини приймає близько 8 мільйонів відвідувачів на рік. Представники OpenAI та Ask Mona наголосили, що це чудова нагода продемонструвати свої технології у всесвітньо відомому місці.

"Чи ви експерт із культурної спадщини, музейний куратор, чи просто вперше ступили в сади Версальського палацу — тут кожен знайде щось для себе", — сказала Джулі Лаве, керівниця європейських партнерств OpenAI.

Президентка Ask Mona Маріон Карре додала, що цей проєкт показує менш відомі сфери застосування штучного інтелекту.

"Зазвичай, коли ми думаємо про ШІ, то асоціюємо його з продуктивністю, а тут штучний інтелект стає важелем для пробудження допитливості", — пояснила вона.

Як раніше повідомляло Delo.ua, інвестиції в розвиток ШІ вже перевищують масштаби економік цілих країн і витрати на космічні програми. Наприклад, лише торік приватні компанії у США вклали в ШІ $109,1 млрд. Для порівняння: бюджет NASA того ж року склав близько $25 млрд, а ВВП таких країн, як Болгарія, Хорватія чи Туркменістан, є меншим.