Верховная Рада приняла закон для развития ипотеки и евроинтеграции финсектора

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект №15172, направленный на внедрение новых финансовых инструментов для стимулирования рынка ипотеки и интеграции банковского сектора в стандарты ЕС. За соответствующее решение проголосовали 278 депутатов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Принятый документ гармонизирует национальное законодательство с европейскими нормами, а также выполняет одно из обязательств Украины в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.

Новые механизмы для жилищного рынка и восстановления

Закон открывает доступ к инструментам, которые десятилетиями успешно используют на рынках зарубежных стран:

Секьюритизационные ценные бумаги и облигации с покрытием: внедрение этих механизмов позволит банкам высвобождать капитал под выданные кредиты и повторно направлять его на рынок;

Доступность жилья: новый финансовый инструментарий позволит системно решать жилищный вопрос для украинцев, прежде всего внутри перемещенных лиц (ВПЛ);

Привлечение капитала: создание прозрачных правил по стандартам ЕС будет способствовать привлечению иностранных частных инвестиций в восстановление разрушенной инфраструктуры и финансирование нового строительства.

Напомним, ранее сообщалось, что новую ипотеку в Украине может оживить программа с Всемирным банком, ведь одной только "еселе" рынка уже недостаточно. Хотя программа является главным двигателем кредитования, доля ипотеки в сделках с недвижимостью остается минимальной, а банки сдерживают наращивание портфелей из-за недостаточной защиты прав кредиторов.