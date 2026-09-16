Верховна Рада ухвалила закон для розвитку іпотеки та євроінтеграції фінсектору

Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт № 15172, спрямований на впровадження нових фінансових інструментів для стимулювання ринку іпотеки та інтеграції банківського сектору до стандартів ЄС. За відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Ухвалений документ гармонізує національне законодавство з європейськими нормами, а також виконує одне із зобов'язань України в межах програми розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Нові механізми для житлового ринку та відбудови

Закон відкриває доступ до інструментів, які десятиліттями успішно використовують на ринках розвинених країн:

Сек’юритизаційні цінні папери й облігації з покриттям: запровадження цих механізмів дасть банкам змогу вивільняти капітал під видані кредити та повторно спрямовувати його на ринок;

Доступність житла: новий фінансовий інструментарій дозволить системно розв'язувати житлове питання для українців, насамперед внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

Залучення капіталу: створення прозорих правил за стандартами ЄС сприятиме залученню іноземних приватних інвестицій у відбудову зруйнованої інфраструктури та фінансування нового будівництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нову іпотеку в Україні може пожвавити програма зі Світовим банком, адже однієї лише "єОселі" ринку вже недостатньо. Хоча програма є головним рушієм кредитування, частка іпотеки в угодах із нерухомістю залишається мінімальною, а банки стримують нарощування портфелів через недостатній захист прав кредиторів.