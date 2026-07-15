Верховный Суд может рассмотреть дело Укринбанка без участия сторон

Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно обратился в Верховный Суд с просьбой рассмотреть дело по Укринбанку в судебном заседании с вызовом сторон. Ранее суд отклонил ходатайство фонда об участии в заседании и планирует рассмотреть дело без участия сторон.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Речь идет о деле №915/715/16(925/698/16), которое касается вывода Укринбанка из-под надзора государства и последующих расчетов с кредиторами.

В Фонде отмечают, что от результата разбирательства зависит возврат государству 1,8 млрд грн. Эти средства ФГВФЛ ранее выплатил вкладчикам банка за счет заимствований у государства.

Фонд также сообщил, что вопрос возврата этих средств стал предметом рассмотрения временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения.

По данным ФГВФЛ, по делу рассматривается законность действий бывших собственников ПАО "Укринбанк". Фонд считает, что они годами делают невозможными расчеты с кредиторами по процедуре, предусмотренной законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц", и блокируют ликвидационную процедуру банка.

В фонде напоминают, что после введения временной администрации и выплаты вкладчикам 1,8 млрд грн в Единый государственный реестр были внесены изменения. Юридическое лицо ПАО "Укринбанк" с адресом в Киеве перерегистрировали на ПАО "Укринком" — небанковское юридическое лицо с адресом в Северодонецке, ныне оккупированном Северодонецком.

ФГВФЛ заявляет, что после этого активы "Укринбанка" были выведены под контроль "Укринкома", из-за чего расчеты с кредиторами банка остановились.

В настоящее время, по сообщению фонда, Укринком пытается пройти процедуру банкротства как небанковское юридическое лицо. В ФГВФЛ считают, что подобная процедура не обеспечивает защиты кредиторов банка.

Фонд также подал ходатайство о передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда. В ФГВФЛ считают, что вопрос имеет фундаментальное значение.

В фонде отмечают, что прекращение банком банковской деятельности возможно только в порядке, предусмотренном законами "О банках и банковской деятельности" и "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Также ФГВФЛ отмечает, что банковское законодательство не предусматривает правопреемства в случае ликвидации банка.

Напомним, что ФГВФЛ через суд добивался отмены перерегистрации "Укринбанка " в инвесткомпанию "Укринком", проведенную в 2016 году. В Фонде считали, что это позволит вернуть государству контроль над находящимся в стадии ликвидации банком с 2015 года.