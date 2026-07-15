Верховний Суд може розглянути справу Укрінбанку без участі сторін

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повторно звернувся до Верховного Суду з проханням розглянути справу щодо Укрінбанку у судовому засіданні з викликом сторін. Раніше суд відхилив клопотання фонду про участь у засіданні та планує розглянути справу без участі сторін.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Йдеться про справу №915/715/16(925/698/16), яка стосується виведення Укрінбанку з-під нагляду держави та подальших розрахунків із кредиторами.

У Фонді зазначають, що від результату розгляду залежить повернення державі 1,8 млрд грн. Ці кошти ФГВФО раніше виплатив вкладникам банку за рахунок запозичень у держави.

Фонд також повідомив, що питання повернення цих коштів стало предметом розгляду тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час воєнного стану.

За даними ФГВФО, у справі розглядається законність дій колишніх власників ПАТ "Укрінбанк". Фонд вважає, що вони роками унеможливлюють розрахунки з кредиторами за процедурою, передбаченою законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", і блокують ліквідаційну процедуру банку.

У фонді нагадують, що після запровадження тимчасової адміністрації та виплати вкладникам 1,8 млрд грн до Єдиного державного реєстру були внесені зміни. Юридичну особу ПАТ "Укрінбанк" із адресою в Києві перереєстрували на ПАТ "Укрінком" — небанківську юридичну особу з адресою у Сєвєродонецьку, нині окупованому Сіверськодонецьку.

ФГВФО заявляє, що після цього активи "Укрінбанку" були виведені під контроль "Укрінкому", через що розрахунки з кредиторами банку зупинилися.

Нині, за повідомленням фонду, Укрінком намагається пройти процедуру банкрутства як небанківська юридична особа. У ФГВФО вважають, що така процедура не забезпечує захисту кредиторів банку.

Фонд також подав клопотання про передачу справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду. У ФГВФО вважають, що питання має фундаментальне значення.

У фонді наголошують, що припинення банком банківської діяльності можливе лише у порядку, передбаченому законами "Про банки і банківську діяльність" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Також ФГВФО зазначає, що банківське законодавство не передбачає правонаступництва у разі ліквідації банку.

Нагадаємо, що ФГВФО через суд домагався скасування перереєстрації "Укрінбанку" в інвесткомпанію "Укрінком", проведеної у 2016 році. У Фонді вважали, що це дозволить повернути державі контроль над банком, який перебуває у стадії ліквідації з 2015 року.