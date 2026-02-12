Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ветеринарные лицензии теперь проверяет ИИ: точность 98%

Ветеринар
Ветеринарные лицензии теперь проверяют искусственный интеллект / Depositphotos

В "єДозвіл" искусственный интеллект уже анализирует заявки на ветеринарные лицензии. Алгоритм проверяет пакет документов и готовит предварительное заключение для чиновника, но окончательное решение все равно принимает человек.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал замминистра экономики Александр Циборт.

По его словам, система сверяет документы с требованиями законодательства и сразу показывает, где есть несоответствия. То есть ИИ берет на себя техническую проверку, а должностное лицо уже работает с готовой аналитикой.

"Текущее видение - human on the top: человек контролирует решение. ИИ выполняет операционную работу, снимает бюрократию, но финальное решение остается за человеком", - отметил Циборт.

Модель обучается от шести месяцев до года, накапливается массив данных и отслеживается стабильность результатов. Если точность решений превышает 98%, это означает минимизацию человеческого фактора и коррупционных рисков. Если же рекомендации алгоритма часто отклоняют, то причины таких решений анализируют отдельно.

На сегодняшний день ИИ уже проанализировал более 200 пакетов документов. Эксперимент продолжается.

Для бизнеса это может означать более быстрое предварительное рассмотрение заявлений, меньше субъективности при проверке документов и меньше личных контактов с чиновниками. Кроме того, логика решения фиксируется в цифровом формате, что делает процесс более прозрачным.

В Минэкономики планируется распространить подход и на другие лицензии и разрешения. До конца года ведомство хочет создать универсальный AI-фреймворк, который можно будет интегрировать в разные административные процедуры.

Детальнее о том, как государство планирует отменить и перевести на декларативный принцип более 100 разрешений и лицензий в сферах охраны труда, туризма, охранной деятельности, агросектора и других отраслях, читайте в интервью замминистра экономики Александра Циборта для Delo.ua.

Автор:
Галина Панченко