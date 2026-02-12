Ветеринарные лицензии теперь проверяет ИИ: точность 98%

В "єДозвіл" искусственный интеллект уже анализирует заявки на ветеринарные лицензии. Алгоритм проверяет пакет документов и готовит предварительное заключение для чиновника, но окончательное решение все равно принимает человек.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал замминистра экономики Александр Циборт.

По его словам, система сверяет документы с требованиями законодательства и сразу показывает, где есть несоответствия. То есть ИИ берет на себя техническую проверку, а должностное лицо уже работает с готовой аналитикой.

"Текущее видение - human on the top: человек контролирует решение. ИИ выполняет операционную работу, снимает бюрократию, но финальное решение остается за человеком", - отметил Циборт.

Модель обучается от шести месяцев до года, накапливается массив данных и отслеживается стабильность результатов. Если точность решений превышает 98%, это означает минимизацию человеческого фактора и коррупционных рисков. Если же рекомендации алгоритма часто отклоняют, то причины таких решений анализируют отдельно.

На сегодняшний день ИИ уже проанализировал более 200 пакетов документов. Эксперимент продолжается.

Для бизнеса это может означать более быстрое предварительное рассмотрение заявлений, меньше субъективности при проверке документов и меньше личных контактов с чиновниками. Кроме того, логика решения фиксируется в цифровом формате, что делает процесс более прозрачным.

В Минэкономики планируется распространить подход и на другие лицензии и разрешения. До конца года ведомство хочет создать универсальный AI-фреймворк, который можно будет интегрировать в разные административные процедуры.

Детальнее о том, как государство планирует отменить и перевести на декларативный принцип более 100 разрешений и лицензий в сферах охраны труда, туризма, охранной деятельности, агросектора и других отраслях, читайте в интервью замминистра экономики Александра Циборта для Delo.ua.