С 2026 года "Пульс" стал обязательным: как бизнес вынуждает правительство принимать нужные решения
С 1 января 2026 г. государственная цифровая платформа обратной связи с бизнесом "Пульс" перестала быть пилотным проектом и стала обязательным каналом взаимодействия бизнеса с государственными органами.
Об этом в интервью Delo.ua сообщил заместитель министра экономики Александр Цыборт.
По словам госслужащего, "Пульс" давно перестал быть просто "местом для жалоб". Государство использует его как инструмент, показывающий, где именно регулирование не работает и что реально мешает бизнесу.
"Пульс" - это не просто сбор обращений. Это часть системного механизма, который позволяет государству видеть реальные регуляторные барьеры, анализировать их и на основе данных принимать решения об изменениях правил, процедур и нормативных актов. Именно для этого "Пульс" и создавался - чтобы снимать системные проблемы, а не только работать с единичными жалобами", - пояснил Цыборт.
Как работает "Пульс" с 2026 года
С 2026 года правила работы с "Пульсом" стали более жесткими и понятными. Для государственных органов он обязателен. Четко расписано, кто именно должен реагировать на обращение бизнеса — ОВА, центральные органы власти, правительственный контакт-центр. Модератором платформы определена Государственная регуляторная служба.
Сроки ответа тоже зафиксированы. Стандартно – 15 рабочих дней. В более сложных случаях срок может быть продлен, но максимум до 30 рабочих дней.
Отдельный элемент этой системы — дашборд бизнеса как внутренний инструмент для правительства, которое сводит все сигналы в одну картину.
"Сегодня в дашборде собрано 400 проблем бизнеса - это консолидированный перечень вопросов, поступающих через "Пульс", от аналитических центров и непосредственно от компаний", - сказал замминистра.
Часть этих проблем уже закрыта — 40 решены. Еще 268 находятся в работе. Где-то это изменения в нормативные акты, где-то управленческие решения или межведомственные дискуссии.
Экономические эффекты от "Пульса"
Наиболее наглядный пример того, как это работает, — история с блокировкой налоговых накладных . Весной прошлого года это была одна из главных точек напряжения между бизнесом и государством.
"Если брать данные год назад, проблема была масштабной. Сейчас количество обращений уменьшилось с 320 в марте 2025 года до 20 в январе 2026 года. Напряжение существенно упало. Это результат изменений, которые Минфин ввел в модели блокировки. Они частично сняли системную проблему. Мы также проверили это через бизнес", — отметил Циборт.
Фактически количество жалоб по блокированию налоговых накладных уменьшилось в 16 раз.
По словам замминистра, "Пульс" уже дает ощутимый экономический эффект для бизнеса. Например, отмена устаревших норм ДБН (речь о требованиях пожарных ящиков), которые мешали софтовым операторам, позволит сэкономить 150 млн. грн за пять лет.
Сейчас через платформу бизнес массово сигналит о проблемах в энергетике — прежде всего, о когенерации и подключении к сетям. "Из-за "Пульса" бизнес подает обращение о когенерации и проблемах, связанных с подключением к сетям. Это критически важная сфера для энергетической устойчивости страны", — пояснил Циборт.
Напомним, что в 2026 году Евросоюз выделил Украине на цифровые услуги 10 млн евро. Платформу Пульса в этом году планируют развивать в направлении аналитики и работы с данными. Речь идет о масштабировании ИИ-анализа обращений, тематических опросов бизнеса и аналитических дашбордов для органов власти. По словам Александра Циборта, регулярные аналитические дайджесты и отчеты "Пульс" станут инструментом поддержки управленческих решений на уровне топ-менеджмента государства.