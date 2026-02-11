С 2026 года "Пульс" стал обязательным: как бизнес вынуждает правительство принимать нужные решения

С 1 января 2026 г. государственная цифровая платформа обратной связи с бизнесом "Пульс" перестала быть пилотным проектом и стала обязательным каналом взаимодействия бизнеса с государственными органами.

Об этом в интервью Delo.ua сообщил заместитель министра экономики Александр Цыборт.

По словам госслужащего, "Пульс" давно перестал быть просто "местом для жалоб". Государство использует его как инструмент, показывающий, где именно регулирование не работает и что реально мешает бизнесу.

"Пульс" - это не просто сбор обращений. Это часть системного механизма, который позволяет государству видеть реальные регуляторные барьеры, анализировать их и на основе данных принимать решения об изменениях правил, процедур и нормативных актов. Именно для этого "Пульс" и создавался - чтобы снимать системные проблемы, а не только работать с единичными жалобами", - пояснил Цыборт.

Как работает "Пульс" с 2026 года

С 2026 года правила работы с "Пульсом" стали более жесткими и понятными. Для государственных органов он обязателен. Четко расписано, кто именно должен реагировать на обращение бизнеса — ОВА, центральные органы власти, правительственный контакт-центр. Модератором платформы определена Государственная регуляторная служба.

Сроки ответа тоже зафиксированы. Стандартно – 15 рабочих дней. В более сложных случаях срок может быть продлен, но максимум до 30 рабочих дней.

Отдельный элемент этой системы — дашборд бизнеса как внутренний инструмент для правительства, которое сводит все сигналы в одну картину.

"Сегодня в дашборде собрано 400 проблем бизнеса - это консолидированный перечень вопросов, поступающих через "Пульс", от аналитических центров и непосредственно от компаний", - сказал замминистра.

Часть этих проблем уже закрыта — 40 решены. Еще 268 находятся в работе. Где-то это изменения в нормативные акты, где-то управленческие решения или межведомственные дискуссии.

Экономические эффекты от "Пульса"

Наиболее наглядный пример того, как это работает, — история с блокировкой налоговых накладных . Весной прошлого года это была одна из главных точек напряжения между бизнесом и государством.

"Если брать данные год назад, проблема была масштабной. Сейчас количество обращений уменьшилось с 320 в марте 2025 года до 20 в январе 2026 года. Напряжение существенно упало. Это результат изменений, которые Минфин ввел в модели блокировки. Они частично сняли системную проблему. Мы также проверили это через бизнес", — отметил Циборт.

Фактически количество жалоб по блокированию налоговых накладных уменьшилось в 16 раз.

По словам замминистра, "Пульс" уже дает ощутимый экономический эффект для бизнеса. Например, отмена устаревших норм ДБН (речь о требованиях пожарных ящиков), которые мешали софтовым операторам, позволит сэкономить 150 млн. грн за пять лет.

Сейчас через платформу бизнес массово сигналит о проблемах в энергетике — прежде всего, о когенерации и подключении к сетям. "Из-за "Пульса" бизнес подает обращение о когенерации и проблемах, связанных с подключением к сетям. Это критически важная сфера для энергетической устойчивости страны", — пояснил Циборт.

Напомним, что в 2026 году Евросоюз выделил Украине на цифровые услуги 10 млн евро. Платформу Пульса в этом году планируют развивать в направлении аналитики и работы с данными. Речь идет о масштабировании ИИ-анализа обращений, тематических опросов бизнеса и аналитических дашбордов для органов власти. По словам Александра Циборта, регулярные аналитические дайджесты и отчеты "Пульс" станут инструментом поддержки управленческих решений на уровне топ-менеджмента государства.