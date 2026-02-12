Ветеринарні ліцензії тепер перевіряє ШІ: точність 98%

У "єДозволі" штучний інтелект уже аналізує заявки на ветеринарні ліцензії. Алгоритм перевіряє пакет документів і готує попередній висновок для чиновника, але остаточне рішення все одно ухвалює людина.

Про це в інтерв’ю Delo.ua розповів заступник міністра економіки Олександр Циборт.

За його словами, система звіряє документи з вимогами законодавства і одразу показує, де є невідповідності. Тобто ШІ бере на себе технічну перевірку, а посадовець уже працює з готовою аналітикою.

"Поточна візія — human on the top: людина контролює рішення. ШІ виконує операційну роботу, знімає бюрократію, але фінальне рішення залишається за людиною", — зазначив Циборт.

Модель навчають від шести місяців до року, накопичують масив даних і відстежують стабільність результатів. Якщо точність рішень перевищує 98%, це означає мінімізацію людського фактору та корупційних ризиків. Якщо ж рекомендації алгоритму часто відхиляють, причини таких рішень аналізують окремо.

Станом на зараз ШІ вже проаналізував понад 200 пакетів документів. Експеримент триває.

Для бізнесу це може означати швидший попередній розгляд заяв, менше суб’єктивності під час перевірки документів і менше особистих контактів із чиновниками. Крім того, логіка рішення фіксується в цифровому форматі, що робить процес прозорішим.

У Мінекономіки планують поширити підхід і на інші ліцензії та дозволи. До кінця року відомство хоче створити універсальний AI-фреймворк, який можна буде інтегрувати в різні адміністративні процедури.

Детальніше про те, як держава планує скасувати та перевести на декларативний принцип понад 100 дозволів і ліцензій у сферах охорони праці, туризму, охоронної діяльності, агросектору та інших галузях, читайте в інтерв’ю заступника міністра економіки Олександра Циборта для Delo.ua.